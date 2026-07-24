Consejos para la evacuación de personas con discapacidad ante incendios y otras emergencias

Varias personas desalojadas del municipio de Aldea del Fresno llegan al polideportivo de Villamanta, a 23 de julio de 2026, en Villamanta, Madrid (España) - A. Pérez Meca - Europa Press

MADRID, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

El protocolo de la Dirección General de Protección Civil y Emergencias, realizado en colaboración con el Centro del Subtitulado y la Audiodescripción (CESyA) y el Real Patronato sobre Discapacidad, un texto en el que ha participado Fundación ONCE, cuenta con recomendaciones concretas que giran en torno a la importancia de prestar "especial atención" a las personas con discapacidad en situaciones de emergencias, como los incendios forestales que están asolando este mes de julio el país.

Así, este documento ofrece indicaciones claras y precisas en la interacción entre los servicios de emergencia y las personas con discapacidad, además de identificar los mecanismos para que la comunicación de una emergencia llegue toda la ciudadanía sin excepciones, además de los procesos que deben seguirse para el rescate o atención de una persona con discapacidad en una emergencia.

Precisamente, este viernes, la Comunidad de Madrid está coordinando el traslado de más de 430 personas mayores y con discapacidad residentes en cinco centros sociosanitarios afectados por los incendios forestales declarados en la zona oeste de la región, al tiempo que mantiene un seguimiento permanente de todos los recursos asistenciales situados en las áreas afectadas.

Según ha informado el Gobierno regional en un comunicado, las familias de los usuarios están siendo informadas de todas las actuaciones llevadas a cabo, mientras se reorganiza la atención en función de la evolución de los incendios de Villa del Prado y San Martín de Valdeiglesias, que han obligado a declarar la emergencia nacional.

El mayor operativo se ha desarrollado en Aldea del Fresno, donde los 71 residentes de la residencia de mayores San Juan Bautista fueron evacuados inicialmente a Villamanta. Más de 10.000 personas han sido evacuadas de los municipios de Villa del Prado, San Martín de Valdeiglesias, Pelayos de la Presa y Aldea del Fresno por los tres incendios.

¿CÓMO ACTUAR?

La guía, en primer lugar, pide tener en cuenta que la discapacidad no siempre se percibe a simple vista y se aconseja "no pensar mal" si la persona no responde como se espera ya que puede tener una discapacidad --que puede ser sensorial, intelectual, física o psicosocial-- o una persona con dificultades cognitivas.

Si se detecta que la persona es sorda, aconseja hablar de frente y mantener el rostro despejado, transmitir el mensaje mediante texto (escribir en un papel, por ejemplo) y usar gestos que puedan ayudar, pero sin imitar la lengua de signos.

También aboga por hablar con naturalidad y usar un tono y velocidad normales, incluso si se ha detectado que la persona es sorda. Si la emergencia lo permite, insta a preguntar cómo se puede ayudar, y recomienda brindar instrucciones fáciles de interpretar, es decir, evitando el uso de jerga técnica y lenguaje abstracto.

Además, pide asegurarse de que la persona ha entendido el mensaje, para lo que recomienda hacer preguntas abiertas y evitar las que requieran respuestas de sí o no.

En caso de tener que cargar a la persona, hay que preguntar con qué partes del cuerpo hay que tener especial cuidado. Si se trata de una persona ciega, aconseja no tirar de ella y ofrecer mejor el brazo, además de preguntar cómo se puede guiar.

Asimismo, señala que hay que procurar evacuar a las personas con sus productos de apoyo o animales de asistencia y no dejar las sillas de ruedas ni los perros de asistencia atrás. En el caso de los perros guía para personas ciegas, si la emergencia lo permite, no hay que cogerlo pues es el dueño quien debe llevarlo. Cuando de trata de evacuar a personas con silla de ruedas eléctricas, hay que preguntar al usuario qué cuidados tener para que no se estropeen.

En resumen, pide priorizar la seguridad de una persona con discapacidad, intentar no dejarla sola y, si hay que marcharse, recomienda comunicarlo, sobre todo, si la persona es ciega.