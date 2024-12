El Defensor del Pueblo critica la falta de suministro eléctrico en la Cañada Real: "No hay justificación"

MADRID 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha señalado que "no hay justificación" ante la falta de suministro eléctrico en la Cañada Real Galiana (Madrid) y ha añadido que "no es sostenible y no es digno que ocurra".

Así lo ha puesto de manifiesto Gabilondo en la reunión que ha mantenido este miércoles con representantes vecinales de los sectores 4, 5 y 6 de la Cañada Real Galiana, con miembros de la Plataforma Cívica 'Luz Ya' en Cañada Real --que acoge a más de 50 organizaciones--, con el secretario de Políticas Sociales y Diversidad de CCOO de Madrid, Manuel Rodríguez, y con María López de Usada, de la Asociación de Mujeres Juezas de España.

El encuentro ha tenido lugar tras la resolución del Comité Europeo de Derechos Sociales, dependiente del Consejo de Europa, acerca de la falta de suministro eléctrico que padece este asentamiento poblacional, ubicado a pocos kilómetros del centro de Madrid, desde octubre de 2020.

Igualmente, Gabilondo ha dicho que la resolución del Comité Europeo de Derechos Sociales constituye una "contundente" llamada a España hacia la "urgente necesidad" de restablecer el suministro eléctrico en la Cañada Real, que "afecta a derechos fundamentales". "Nos sentimos todos concernidos con esta llamada de atención", ha recalcado.

Precisamente, desde la institución han recordado que en marzo de 2022 distintos colectivos presentaron una reclamación ante el Comité de Derechos Sociales del Consejo de Europa y que el Defensor del Pueblo fue invitado a presentar sus observaciones en calidad de tercero. En su informe, Gabilondo reiteraba que "la situación en la Cañada Real Galiana, sobre todo en los sectores 5 y 6, es insostenible, de emergencia humanitaria y requiere una solución urgente, por, entre otras carencias, la falta de suministro eléctrico".

Asimismo, durante la reunión han presentado al Defensor del Pueblo la resolución del Comité Europeo de Derechos Sociales del Consejo de Europa, de 26 de noviembre de 2024, que considera que España ha violado la Carta Social Europea al no haber tomado medidas efectivas para acabar con la situación de este asentamiento poblacional en el que miles de personas viven sin suministro eléctrico desde hace cuatro años.

En este sentido, el Defensor del Pueblo, ha destacado que, desde que se planteó el problema, ha iniciado diversas actuaciones y formulado numerosas recomendaciones "para intentar acabar con la situación de emergencia de este asentamiento poblacional ubicado a pocos kilómetros del centro de Madrid".

"Nos preocupaba y nos sigue preocupando lo que sucede en Cañada Real. Reitero, una vez más, el llamamiento a todas las administraciones implicadas para que trabajen, cada uno desde sus competencias y responsabilidades, en la resolución de este problema que afecta, entre otros, a cientos de personas de avanzada edad. Hay que restablecer el suministro eléctrico lo antes posible, sin más dilación", ha dicho Gabilondo.

Por parte de la institución Defensor del Pueblo han asistido al encuentro la adjunta segunda del Defensor del Pueblo, Patricia Bárcena, la directora del Gabinete del Defensor, Isabel Aymerich, y el director del Área de Economía y Hacienda, Pedro Baena.