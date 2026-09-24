Defensor del Pueblo pide a las administraciones públicas "medidas urgentes" para evitar desahucios como el de Maricarmen

Maricarmen - Fernando Sánchez - Europa Press

MADRID 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, reclama a las administraciones y demás poderes públicos que se adopten "medidas urgentes" para evitar los desahucios de personas vulnerables.

El institución ha hecho este llamamiento en su labor de supervisión de las administraciones y defensa de los derechos fundamentes de los ciudadanos.

Gabilondo ha advertido de que el desalojo este miércoles de María del Carmen Abascal, de 87 años, de su vivienda en Madrid confirma que "existen deficiencias, incluso legales, que habría que subsanar lo antes posible".

También considera "imprescindible" que las administraciones ofrezcan "soluciones inmediatas" cuando se produzcan situaciones como la vivida por María del Carmen Abascal.

Para el Defensor del Pueblo, el caso de Maricarmen, desahuciada tras vivir desde hace 70 años en el barrio de Retiro de Madrid, "por diferentes razones se constituye como una referencia simbólica de lo que nunca ha de suceder, y donde se comprueba en toda su crudeza la crisis de la vivienda y la escalada al respecto de intereses especulativos".