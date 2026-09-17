La Eurocámara apunta a la regularización por la entrada masiva a Ceuta y avisa a Marruecos de la soberanía de España

Sesión plenaria del Parlamento Europeo en Estrasburgo (Francia). - Philippe Stirnweiss/EU Parliamen / DPA

BRUSELAS, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Parlamento Europeo ha apuntado este jueves a la regularización extraordinaria aprobada este año por el Gobierno de Pedro Sánchez como un elemento con "efecto llamada" para la llegada masiva de migrantes irregulares a Ceuta los pasados 30 y 31 de julio, en una resolución no vinculante que denuncia que la ciudad fue "invadida", alerta de la "instrumentalización" de la migración como arma de guerra híbrida y reclama tanto a las autoridades nacionales como europeas medidas urgentes.

El informe, adoptado con 339 votos a favor, 225 en contra y 16 abstenciones, ha salido adelante en Estrasburgo (Francia), con el apoyo en bloque del Partido Popular Europeo --que redactó el texto votado--, así como por parte de los liberales europeos (Renew) y la totalidad de los tres grupos de ultraderecha --Patriotas por Europa (que incluye a Vox), Conservadores y Reformistas (ECR) y Europa de las Naciones Soberanas (ESN)--.

En contra, ha votado el grupo de Socialistas y Demócratas (S&D), cuya líder, la eurodiputada del PSOE, Iratxe García, puso como "línea roja" que no se señalara al Gobierno español, y las fuerzas de izquierda --Izquierda Europea y Vedes--, así como parte de los liberales, incluida la eurodiputada del PNV, Oihane Agirregoitia.

El informe adoptado finalmente por los eurodiputados reunidos en Estrasburgo (Francia) "respalda" la carta firmada por 22 líderes de la Unión Europea tras la entrada sin control de casi 80.000 migrantes en la que señalaron la regularización extraordinaria como factor de atracción para la migración irregular y avisa con ello de que "los cruces masivos incontrolados y la instrumentalización de la migración nunca deben generar la percepción de que la entrada ilegal en la Unión Europea puede convertirse en una estancia legal".

Así, el texto advierte de que tal percepción "alienta nuevos intentos y socava la confianza en la política migratoria común de la Unión", y además sostiene que "las políticas nacionales, como las regularizaciones masivas, no pueden adoptarse sin tener en cuenta sus repercusiones en los demás Estados miembro en el espacio Schengen y en el conjunto de la Unión.

En el curso de la votación, además, ha salido adelante otra enmienda del grupo ERC en la que se expresa "profunda preocupación" por la política de regularización "a gran escalada aplicada por el Gobierno del presidente Pedro Sánchez", ya que "genera un efecto llamada y transmite el mensaje equivocado a los posibles migrantes y a las redes delictivas de tráfico ilícito de migrantes".

ADVERTENCIA PARA MARRUECOS

En cuanto al papel de Marruecos en esta crisis, el documento respaldado por la Eurocámara pide a las autoridades marroquíes que "asuman sus responsabilidades como socio clave" de la Unión Europea y cumplan sus compromisos en materia de control migratorio y cooperación la devolución de migrantes cruzados irregularmente.

En este contexto, los eurodiputados advierten de que esa "asociación" entre la UE y el reino alauí debe basarse en el "respeto incondicional de la integridad territorial" de los Estados miembro de la Unión y, por ello, toda declaración que "cuestione la soberanía española es inaceptable e incompatible con las obligaciones" de un país con esa relación con los Veintisiete.