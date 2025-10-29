Una persona del 0,1% más rico contamina más en un día que alguien del 50% más pobre en un año, según Oxfam Intermón

MADRID 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El 0,1% más rico produce más contaminación por carbono en un solo día que alguien del 50% más pobre durante todo un año, según un estudio de Oxfam Intermón publicado en el marco del inicio de la Cumbre del Clima COP30 que se celebrará a partir del próximo 10 de noviembre en Belém (Brasil) y cuando se cumple un año de la dana en España, que causó más de 200 víctimas mortales.

El informe, que reúne datos desde 1990, lleva por título 'El saqueo climático: cómo unos pocos poderosos están llevando al mundo al desastre' y revela que los estilos de vida altos en emisiones de carbono de los 'superricos' están agotando el presupuesto de carbono restante del mundo, es decir, la cantidad de CO2 que se puede emitir sin provocar un desastre climático.

El estudio refleja que si todo el mundo emitiera como el 0,1% más rico, el presupuesto de carbono se agotaría en menos de tres semanas. Además, destaca que el 'superrico' promedio produce 1,9 millones de toneladas de dióxido de carbono (CO2) al año a través de sus inversiones. Así, son necesarias casi 10.000 vueltas al mundo en sus jets privados para emitir tal cantidad.

En el caso de España, una persona del 0,1% con mayores ingresos genera una huella de carbono que equivale a 55 veces la de una persona del 50% con menores ingresos. De esta forma, para alcanzar niveles sostenibles, tendría que reducir un 99,4% sus emisiones de CO2 antes de 2030, para evitar un calentamiento global que supere los 1,5ºC.

A nivel global, las emisiones del 1% más rico son suficientes para causar aproximadamente 1,3 millones de muertes relacionadas con el calor a finales de siglo, así como 44 billones de dólares de daños económicos a los países de ingresos bajos y medios-bajos para 2050. Los efectos de estos daños climáticos afectarán de manera desproporcionada a quienes menos han contribuido a la crisis climática, en particular a las personas que viven en el Sur global, con mayor impacto en las mujeres, niñas y grupos indígenas, como revela el estudio.

Además, recuerda que la COP30 marca diez años desde el Acuerdo de París de 2015. Durante este periodo, el 1% más rico del mundo ha consumido más del doble del presupuesto de carbono que la mitad más pobre de la humanidad en su conjunto.

EL IMPACTO DE LAS INUNDACIONES EN ESPAÑA

Por otro lado, la ONG ha hecho alusión a la dana de octubre de 2024 para recordar que los fenómenos climáticos extremos golpean con más fuerza a quienes menos tienen. De este modo, denuncia que las personas que más sufrieron sus consecuencias fueron las más vulnerables, hogares con menos recursos, mujeres, personas mayores y comunidades migrantes. Estos colectivos también cuentan con menos apoyo institucional y son los que más tardan en recuperarse de este tipo de impactos en cualquier parte del mundo, también en España.

En este punto, indica que las inundaciones son el desastre climático que mayores daños genera cada año en España, con un coste de 800 millones de euros anuales. Además, más de un millón de viviendas están construidas en zonas de riesgo de inundación fluvial o marítima, principalmente en el Mediterráneo.

En las áreas urbanas con mayor nivel de riesgo, el 81% de los hogares tienen una renta media neta por hogar de menos de 40.000 euros. Las personas con menores ingresos son más vulnerables, viven en barrios con mayor estrés climático, así como en viviendas más antiguas y con mayor precariedad, lo que incrementa su vulnerabilidad ante episodios extremos.

La responsable de Justicia Climática de Oxfam Intermón, Lourdes Benavides, ha señalado que "la dana fue una muestra de cómo la crisis climática se entrelaza con la desigualdad". "España está entre los países más expuestos de Europa. La dana fue una evidencia de nuestra vulnerabilidad ante los efectos del cambio climático, especialmente acuciante en la costa mediterránea. Es también una señal clara de la necesidad de avanzar tanto en la transición energética justa como en planes de adaptación que no dejen a nadie atrás", ha añadido.

FRENAR INFLUENCIA ECONÓMICA Y POLÍTICA DE MÁS RICOS Y PAGO DE IMPUESTOS

Por todo ello, Oxfam Intermón ha propuesto varias soluciones para evitar estas desigualdades por lo que pide a los gobiernos que reduzcan las emisiones y desmantelen el poder político y económico de los superricos.

Así, entre otras propuestas, abogan por reducir drásticamente las emisiones de los 'superricos' y hacer que paguen, mediante impuestos sobre la riqueza extrema, impuestos sobre los beneficios excesivos de las empresas de combustibles fósiles y el apoyo a la Convención de las Naciones Unidas sobre Cooperación Internacional en materia Fiscal. De este modo, un impuesto del 60% sobre los ingresos totales del 1% más rico a nivel mundial podría reducir las emisiones de carbono equivalentes al total de las emisiones del Reino Unido y generar alrededor de 6,4 billones de dólares.

También propone frenar la influencia económica y política de los más ricos, prohibiendo a las empresas de combustibles fósiles participar en negociaciones climáticas como la COP y aplicando normativas de sostenibilidad a las empresas e instituciones financieras y rechazando acuerdos comerciales y de inversión, que priorizan los intereses de los 'superricos' por encima del bien público.

Asimismo, insta a reforzar la participación de la sociedad civil y los grupos indígenas en las negociaciones sobre el clima y abordar los efectos desiguales del cambio climático.

También pide adoptar un enfoque de reparto equitativo del presupuesto climático restante, comprometiéndose con las NDC que reflejen la responsabilidad histórica y la capacidad de actuar, así como garantizando que los países ricos proporcionen una financiación climática ambiciosa.

Por último, la ONG propone construir un sistema económico equitativo que anteponga a las personas y al planeta, rechazando la economía neoliberal dominante y avanzando hacia una economía basada en la sostenibilidad y la igualdad.