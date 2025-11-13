UNICEF, Save the Children o 'Lalachus', premiados por las Directoras y Gerentes de Servicios Sociales - DIRECTORAS SERVICIOS SOCIALES

MADRID 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales ha reconocido este jueves con sus premios anuales a UNICEF, Save the Children; el director del Diario Público, Manuel Rico; la comunicadora Laura Yustres Vélez 'Lalachus'; la Diputación Provincial de Soria; y los Ayuntamientos de Bilbao, Jerez de la Frontera y San Cristóbal de La Laguna.

La entidad ha celebrado el 32 congreso nacional, en el que ha destacado su crecimiento y que se ha consolidado definiéndose en torno a cuatro valores fundamentales que constituyen su ADN.

La defensa de lo público constituye el primero de sus códigos genéticos, por lo que la asociación defiende que "desde una Administración fuerte puede defenderse un sistema Público de Servicios Sociales".

"El segundo, trabajamos por las personas, las acciones de esta Asociación no responden a otro objetivo que no sea pensar en la ciudadanía que vive distintas situaciones de vulnerabilidad y necesitan de los otros para mejorar su entorno de convivencia", agrega.

La proximidad es el tercero de sus valores. "Por eso hemos defendido desde siempre la descentralización, el papel relevante de los Ayuntamientos en la gestión porque solo desde la responsabilidad local se teje comunidad", señala la asociación.

El código genético de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales se cierra con el feminismo, con el avance en la igualdad entre hombres y mujeres.