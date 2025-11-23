El 25N llega este año con nueva fractura feminista en Madrid y Redondo prevé acudir a las dos marchas de la capital

Archivo - Decenas de personas durante la manifestación organizada por el Foro de Madrid Contra la Violencia a las Mujeres con motivo del 25N - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

Madrid se prepara para conmemorar un año más el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, este martes 25 de noviembre, en un contexto marcado por la nueva fragmentación del movimiento feminista en la capital. Mientras, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, prevé acudir a las dos marchas convocadas.

En primer lugar marchará el Foro de Madrid y el Movimiento Feminista, que saldrá a las 18:30 horas de la confluencia entre las calles de Alcalá y Gran Vía y finalizará en la Plaza de España. Según han detallado las asociaciones, la convocatoria pone el foco en el negacionismo de la ultraderecha; en el "abandono y la negligencia" de las instituciones en la lucha contra la violencia hacia las mujeres; y en la "relajación" de las políticas de igualdad entre mujeres y hombres.

Entre las demandas de estas organizaciones de mujeres, destacan una mayor diligencia en la lucha contra la violencia sexual, "una violencia infradenunciada que se ceba especialmente contra las más jóvenes"; o la anulación de las visitas del progenitor que se encuentre en proceso penal o con indicios fundados por violencia machista o una mayor eficacia en la protección de las niñas y adolescentes tuteladas por el Estado, "frecuentemente desamparadas frente a la captación por redes delictivas".

A esas demandas se suma la exigencia de la Ley Abolicionista del Sistema Prostitucional y de una legislación que proteja a las mujeres de la explotación reproductiva, que se realiza a través del alquiler de vientres y de la extracción de óvulos.

Asimismo, denuncian la "desprotección" ante la violencia normalizada por la pornografía, "cada vez más accesible y cada vez por consumidores más jóvenes"; y aseguran que la violencia contra las mujeres "es también un problema de salud pública y que el sistema sanitario, por ser el más universal y al que más recurren las víctimas, tiene un papel fundamental".

En este sentido, destacan que en varias comunidades autónomas existen herramientas de detección temprana de la violencia -test de cribado- "cuya eficacia depende de que el personal sanitario sepa reconocerla y abordarla".

"Detrás de los fallos en los cribados del cáncer de mama en Andalucía hay negligencia, hay violencia institucional, y también recortes y privatización", reprochan las organizaciones feministas, que exigen depurar todas las responsabilidades políticas en esta crisis, y en su caso, las responsabilidades penales.

También consideran que hay violencia institucional detrás del acoso a las mujeres que ejercen su derecho a abortar. "Es violencia institucional administrar bloqueadores de la pubertad a menores sanos y hormonar a adolescentes disconformes con los estereotipos sexistas", apuntan.

COMISIÓN 8M CLAMARÁ CONTRA LA "VIOLENCIA INSTITUCIONAL"

Media hora después que el Foro de Madrid y el Movimiento Feminista saldrá Comisión 8M, desde Atocha hasta la Plaza de Jacinto Benavente, contra la "violencia racista y patriarcal". La marcha contará con dos paradas "simbólicas" en las que se leerán manifiestos sobre la "violencia institucional", la memoria y reivindicación de las mujeres represaliadas durante el franquismo. En concreto, estos parones tendrán lugar en la calle Atocha, 79, y en el monumento a los Abogados de Atocha.

Desde la Comisión 8M, consideran "prioritario" destacar este 25N "el auge de violencias patriarcales" y la "violencia racista". Asimismo, rechazan "la instrumentalización política de los movimientos de derechas que llevan años negando e invisibilizando la violencia sexual y machista, especialmente la que se ejerce contra las mujeres racializadas". "La violencia patriarcal no puede servir jamás para justificar sus discursos de odio", recalcan.

Las convocantes también afirman que "los recortes matan" y señalan que "la violencia es una cuestión estructural que no se limita al ámbito de lo privado, sino que se extiende también a políticas globales". También critican el incremento del presupuesto destinado al "rearme de terceros países". Ello señalan que "perpetúa un modelo imperialista y colonialista que ataca y vulnera los derechos de las mujeres en estos territorios".

Por otro lado, critican las "políticas de recortes" de la Comunidad de Madrid y del Ayuntamiento de la capital y alertan de que suponen "un claro retroceso en materia de igualdad, como la nueva implementación de los CIAM y el desmantelamiento de los Espacios de Igualdad".

"Estos recortes son el fiel reflejo de la materialización de la violencia institucional en nuestra región. Frente a ellos, la comisión reclama más inversión, mantener el modelo participativo tan arraigado en los distritos y no caer en el mero asistencialismo", indican.

Igualmente, denuncian "el silencio cómplice y la participación de la Unión Europea en las vulneraciones de derechos humanos y de la dignidad de las personas, perpetradas con fines coloniales, extractivistas y de limpieza étnica".

Además, recuerdan que el "genocidio" del pueblo palestino "continúa" y subrayan la "ocupación y el expolio" del Sahara Occidental, el "genocidio" en Sudán, o las "constantes vulneraciones de derechos humanos" en la República Democrática del Congo y de las mujeres afganas. "Porque ni la tierra, ni las mujeres y disidencias somos territorio de conquista", subrayan.

Finalmente, hacen un llamamiento a la sociedad para que se una a la marcha convocada por Comisión 8M en un "grito global contra las violencias, y por un feminismo interseccional, internacionalista e inclusivo".

EL 25N CONGREGÓ A 6.500 PERSONAS EN 2024

El 25 de noviembre del año pasado, el feminismo salió una vez más dividido en Madrid, con dos manifestaciones que reunieron a cerca de 6.500 personas, según datos de la Delegación del Gobierno en la capital española.

El Foro de Madrid, las denominadas feministas 'clásicas' o 'históricas', congregaron a 3.500 personas (10.000 según las organizadoras) y recorrieron la Gran Vía madrileña para pedir "combatir el sexismo".

Mientras, a la marcha convocada por la Comisión 8M, que arrancó desde la Glorieta de Atocha, acudieron 3.000 personas (70.000 según las organizadoras), que salieron a la calle al grito de "Juntas, el miedo va a cambiar de bando".

Las ministras Ana Redondo y Pilar Alegría acudieron a la marcha del Foro de Madrid mientras que Comisión 8M reunió a Irene Montero, Ione Belarra y Sira Rego. No obstante, la titular de la cartera de Igualdad sí que acudió a las dos manifestaciones convocadas en la capital el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer.

Este año, Redondo tiene previsto acudir a las dos marchas convocadas en la capital por el 25N, según aseguró esta semana en un encuentro con medios. "Me encantaría poder asistir a las 50 y tantas manifestaciones que se van a desarrollar en toda España. Sería un placer poder encontrarme con tantas mujeres y también hombres que nos van a acompañar en estas manifestaciones contra la violencia de género. Y en Madrid intentaré estar en las dos porque mi compromiso es con la totalidad de la población, con la totalidad de las mujeres", aseveró.