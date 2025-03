Diputadas constituyentes piden desde el Congreso "no bajar la guardia" ante la "ola de extrema derecha"

Acto conmemorativo del Día Internacional de la Mujer, en el Congreso de los Diputados, a 6 de marzo de 2025, en Madrid (España). - Fernando Sánchez - Europa Press

Diputadas constituyentes, mujeres que formaron parte de las Cortes Constituyentes que alumbraron la Constitución de 1978, han pedido "no bajar la guardia" ante la "ola de extrema derecha". Así lo han reclamado este jueves en el Acto conmemorativo del Día Internacional de la Mujer, que se celebra este sábado 8 de marzo.

En concreto, María Izquierdo, una de las 27 mujeres que salieron elegidas en las primeras elecciones democráticas de 1977 celebradas en España, ha reconocido que teme que la "ola creciente de la extrema derecha" y la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos suponga la vuelta a tiempos pasados para las mujeres.

"En los días que corren se escuchan otra vez cosas como esa, semejante, en aquel entonces el lugar de la mujer era ser ángel del hogar, descanso del guerrero, era estar supeditada al varón, padre, marido, hermano, tutela, ser considerada toda la vida una menor de edad. ¿Temo que eso pueda volver? Pues es que lo veo en esta ola creciente de la extrema derecha", ha remarcado.

Además, ha alertado de que esta situación "ha mutado" en "aspectos quizá todavía de más poder" con la llegada de Trump a la Casa Blanca. "Esta casta tecnocrática y la inteligencia artificial sólo está regulada actualmente y tímidamente regulada en la Unión Europea, pero los algoritmos antifeministas, machistas, los mensajes, los bulos, todo esto, corre a una velocidad enorme y además cada día con más poder", ha advertido.

En este contexto y ante una falta de "memoria feminista", Izquierdo ha expresado su temor ante la posibilidad de volver a la "España en blanco y negro" que vivió ella, de "oscurantismo".

"Si no tenemos memoria feminista, lo que ocurre es que de la noche a la mañana, en semanas, porque esto lo hemos visto en muchos países e incluso países europeos, de la noche a la mañana el retroceso y todos los años que nos ha costado llegar hasta aquí, a poder tener libertad, a poder tener democracia, iguales derechos para todas las personas, en semanas se nos acaba", ha avisado.

Por su parte, la abogada Belén Landáburu, que llegó al Congreso en 1967 como procuradora familiar e impulsó en 1972 la reforma del Código Civil para rebajar de los 25 a los 21 años la mayoría de edad de las mujeres, ha señalado que este es un "momento bastante satisfactorio" pero ha advertido de que "no hay que bajar la guardia" porque "siempre hay tentaciones para volver atrás".

Landáburu ha echado la vista atrás y ha recordado cómo ahora parece "imposible" que hace algo más de 50 años la mujer no alcanzara la mayoría de edad hasta los 25 años.

"Ahora cuando esto se cuenta parece imposible que eso ocurriera", ha indicado. En todo caso, ha señalado que aun así, después de establecer la mayoría de edad a los 21 años, en el artículo siguiente decía: "No obstante lo anterior, la mujer mayor de 21 años pero menor de 25 no podrá abandonar el domicilio paterno como no sea con autorización del padre para la elección de estado, es decir, para casarse o para ingresar en un convento".

En principio, según ha precisado, parecía algo "baladí" pero "no lo fue porque fue un revulsivo importante para que la sociedad española despertara". Y "tan importante" fue, según ha indicado, "que llegó hasta el New York Times".

Además de aquella ley de 1972, Landáburu ha destacado otras dos leyes importantes, "la del 75 que acabó con la licencia marital", que era la autorización legal que necesitaban las mujeres de sus maridos, para realizar actos de contenido jurídico; y la ley de 1981 de modificación del Código Civil en materia de filiación, patria potestad y régimen económico del matrimonio.

En cuanto a sus compañeros varones en las Cortes en aquellos años, Landáburu ha asegurado que "la mayoría" fueron "muy condescendientes, muy comprensivos y colaboradores".

EL NUEVO PACTO, "UN MURO PARA COMBATIR EL MACHISMO"

Durante el acto, ha intervenido la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, quien ha destacado que hace una semana el Parlamento "se unió en una aplastante mayoría, levantando un muro de 462 medidas para combatir el machismo", en referencia al nuevo Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Si bien, ha advertido de que "el negacionismo y los discursos antiderechos crecen y se propagan" y pueden llevar a un "retroceso".

También han participado diputadas de los grupos parlamentarios de PSOE, PP, Vox, Sumar y ERC. En concreto, las diputadas de ERC, Pilar Valluguera, y de Vox, Rocío Aguirre, han protagonizado un rifirrafe después de que Valluguera haya criticado la presencia de Vox en las jornadas.

"Yo iba a darles las gracias por invitarme, pero la verdad es que la intervención de la de Vox me ha hecho no darles las gracias, no lo vuelvan a hacer, por favor. Porque ya oigo según qué cosas cada día, en la conmemoración del 8 de marzo me hubiera gustado ahorrármelo, francamente", ha lamentado la diputada de ERC. "Si seguimos dándoles voz, nosotros no vamos a tener", ha advertido Valluguera.

Así se ha pronunciado tras la intervención de la diputada de Vox, Rocío Aguirre, quien ha denunciado que el 8M "ha sido colonizado por el feminismo radical, por la ideología de género y por la izquierda".

"Ustedes no quieren celebrar a la mujer con sus cualidades en general, la mujer real. Ustedes lo que quieren es celebrar y defender una ideología que es el feminismo que lo que hace es decirnos a las mujeres cómo tenemos que ser, qué tenemos que pensar, en dónde tenemos que trabajar, en los algoritmos o tenemos que ser ingenieras", ha indicado.

Por su parte, la portavoz del PSOE en la subcomisión que ha redactado el nuevo pacto de Estado contra la violencia machista, Milena Herrera, ha destacado que las leyes y el sistema "han mejorado" el problema de la violencia de género que empezaron a "atajar formalmente en el año 2004" y "que efectivamente ha reducido en un 20% las cifras de asesinatos el año pasado". "Fue el año con las cifras más bajas y parece que eso molesta a ese negacionismo que no puede soportar que las cifras y los resultados no le den la razón", ha señalado.

PP: "NEGAR QUE EXISTE LA VIOLENCIA DE GÉNERO NOS HACE RETROCEDER"

Mientras, la diputada del PP Beatriz Fanjul ha destacado el "consenso" alcanzado en el Congreso para renovar el pacto contra la violencia de género y, preguntada por el negacionismo, ha subrayado que "negar que existe la violencia de género nos hace retroceder a todos". No obstante, también ha añadido "es muy importante" que los políticos den "ejemplo" siendo "los primeros que alcen la voz" cuando vean que "algo está mal" y no "tapar ciertas cosas por incomodidad".

Desde Sumar, Teslem Andala ha subrayado la importancia de la "pedagogía" desde las escuelas que, según ha aclarado "no es ideología de género". "Cuantas más herramientas le demos a nuestras hijas, a nuestros hijos y a nuestros hijes desde muy pequeñas y pequeños van a poder enfrentar un mundo donde hay un desbordamiento de información. No vamos a poder combatir la mentira, no vamos a poder combatir los sesgos", ha advertido. También ha celebrado las "posiciones deconstruidas feministas muy avanzadas" de muchos hombres jóvenes en la actualidad.