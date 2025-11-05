Abascal acusa a Sánchez de ser "el principal peligro para la libertad y la seguridad de las mujeres"

El presidente de Vox, Santiago Abascal, durante una rueda de prensa posterior al Comité Ejecutivo Nacional de Vox, en la sede de Vox, a 13 de octubre de 2025, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El líder de Vox Santiago Abascal ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de ser "el principal peligro para la libertad y la seguridad de las mujeres".

"Tú eres el principal peligro para la libertad y la seguridad de las mujeres. Tú has traído esa violencia importada", ha asegurado Abascal en la red social X en respuesta a un mensaje de Sánchez en el que condenó el lunes el crimen machista de Huelva.

En este sentido, Sánchez pidió "unidad y firmeza" en su mensaje en X "para que las mujeres puedan vivir libres, sin miedo, seguras". "Todo mi cariño y mi más sentido pésame para la familia y amigos de la mujer asesinada en Huelva por la violencia machista. Unidad y firmeza, desde todas las instituciones, para acabar con esta violencia. Para que las mujeres puedan vivir libres, sin miedo, seguras", expresó.

En total, el Ministerio de Igualdad ha elevado a 35 el número de mujeres asesinadas este año por violencia de género y 1.330 desde 2003, cuando se empezaron a recabar datos.

La última actualización por parte del departamento que dirige Ana Redondo se corresponde con la confirmación del caso de violencia de género de una mujer de 37 años, presuntamente asesinada por su pareja en Alicante el 24 de octubre, mes que dejó seis víctimas. Mientras, en noviembre, hasta la fecha, se ha registrado un caso, el de Huelva.