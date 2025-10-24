La Abogacía Española alerta de que la comarcalización judicial aleja la justicia de las víctimas de violencia machista

Miembros de la Subcomisión de Violencia sobre las Mujeres de la Abogacía Española - ABOGACÍA ESPAÑOLA

MADRID 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Abogacía Española ha alertado este viernes de que la comarcalización judicial aleja la justicia de las víctimas de violencia de género.

"La comarcalización de los órganos judiciales está generando un efecto contrario al deseado: aleja la justicia de las víctimas, perjudica la inmediación del órgano judicial e incrementa su vulnerabilidad y provoca una revictimización añadida derivada de los desplazamientos y de la carga emocional y económica que estos conllevan", ha señalado.

Así lo ha puesto de manifiesto tras las XIII Jornadas de Violencia sobre las Mujeres, organizadas por el Consejo General de la Abogacía Española, que se han celebrado este jueves y viernes en Lugo.

En la clausura del encuentro, la abogacía ha destacado la necesidad de que en la lucha contra la violencia sobre las mujeres se trabaje "por todos los operadores jurídicos siempre con perspectiva de género y desde el principio de interseccionalidad, consagrado en la Directiva 24/1385 Unión Europea". Ello ha explicado que conlleva que en la formación continuada se incluya la formación específica que permita la valoración de esta interseccionalidad.

También ha señalado que "resulta urgente y necesario reconocer y regular la violencia económica como una manifestación específica de la violencia ejercida contra las mujeres, dotándola de un tratamiento penal propio y diferenciado".

Además, ha reiterado la "necesidad de llevar a cabo la modificación legislativa que establezca el carácter preceptivo de la asistencia letrada a las víctimas desde el momento previo a la interposición de la denuncia, propuesta que ha contado con el aval del Observatorio de Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial".

Además, ha indicado que la violencia sexual "refleja una estructura de desigualdad que requiere una respuesta jurídica integral, combinando la sanción penal con la protección efectiva de los derechos de las víctimas". En este sentido, ha añadido que la valoración del testimonio de la víctima "debe realizarse con sensibilidad hacia el trauma y sin estereotipos".

Estas conclusiones han sido leídas en el acto de clausura de estas jornadas que han reunido a más de 150 abogados especializados, por Fernando Rodríguez, Santocildes, presidente de la Subcomisión de Violencia de Género de la Abogacía Española; Gema Rial, vocal de su Subcomisión; Marga Cerro, presidenta de la Comisión de Igualdad de la Abogacía y Félix Mondelo, decano del Colegio de Lugo.