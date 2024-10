Alerta de la patronal de Dependencia: algunas residencias de C.Valenciana llevan "más de 48 horas sin luz" por la DANA

MADRID, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

Algunas residencias de la Comunidad Valenciana llevan más de 48 horas sin luz como consecuencia de la catástrofe causada por la DANA, y otras también sin agua, según ha alertado el presidente de la patronal de las residencias de mayores de la Comunidad Valenciana AERTE, José María Toro.

"Para una situación de este tipo nadie está preparado, la situación ha desbordado cualquier previsión de los planes de emergencia", ha asegurado Toro, en declaraciones a Europa Press, tras la catástrofe provocada por la DANA, que ha dejado a su paso al menos 155 muertos en la Comunidad Valenciana.

Según ha precisado el presidente de AERTE, la DANA habría afectado a "entre 15 y 20 centros" residenciales en las zonas más damnificadas de la Comunidad Valenciana. Contando una media de 60 personas por centro, podría haber entre 1.500 y 2.000 residentes afectados.

En uno de estos centros, en Paiporta, han fallecido seis mayores y se han podido ver imágenes de residentes en sillas de ruedas con el agua cubriéndoles hasta las rodillas. "Lamentamos estos fallecimientos", ha señalado Toro, recordando que Paiporta ha sido una de las localidades más afectadas por las lluvias, con más de 60 personas muertas.

Precisamente, el presidente de AERTE ha comentado que esta es la única residencia de la que se ha hecho una evacuación y, en el resto, por el momento, según ha dicho, no prevén ninguna recolocación, salvo que se agrave la situación en alguna de ellas por la falta de suministro eléctrico.

"Algunos centros llevan más de 48 horas sin luz", ha puntualizado Toro. Esta situación, según ha indicado, está afectando a entre cinco y seis centros que están intentando paliar este problema con grupos electrógenos.

Además, ha avisado de que otros tantos centros tampoco tienen agua corriente y a estos se suman algunos problemas de suministro de materiales básicos como pañales.

Al mismo tiempo, Toro ha señalado que sigue existiendo dificultad de acceso a algunos centros, por lo que los profesionales no pueden salir ni ser sustituidos por el turno siguiente. "Esta mañana he hablado con un centro que llevaba 48 horas con el mismo equipo trabajando", ha comentado. También ha apuntado que hasta este jueves los profesionales de residencias habían tenido problemas para circular libremente, ya que no eran considerados personal esencial, pero ya se ha solucionado.

El presidente de la patronal ha precisado que no solo se han visto afectadas por la DANA las residencias sino también los centros de día para mayores, algunos de los cuales han sido arrasados por el agua, que ha arrastrado hasta su interior "contenedores y árboles", y que tardarán hasta "dos o tres meses" en poder volver a la normalidad.

PROTOCOLOS Y SIMULACROS DE EVACUACIÓN

En cuanto a los protocolos, Toro ha indicado que normalmente estos están enfocados a emergencias ocurridas dentro de los centros, como por ejemplo, un incendio, y se hacen simulacros de evacuación.

En casos como este de la DANA, ante una inundación, el protocolo establece que hay que subir a los residentes "a las plantas superiores para evitar que se puedan ahogar". También deben hacer una revisión de las alcantarillas de los centros, hacer acopio de material --como linternas--, de alimentos y agua.

Así aparece contemplado, precisamente, en un reciente 'Protocolo de actuación en caso de alerta meteorológica por lluvias en centros de día y residencias para personas mayores' de la Dirección General de Dependencia de la Generalitat Valenciana, que recomienda que, en caso de "alerta roja por lluvia", se debe "abandonar lo antes posible los sótanos y la planta baja" y "cortar la corriente eléctrica".

Por su parte, desde la patronal nacional de empresas de servicios para la Dependencia (AESTE) han explicado que en todos sus centros existen "planes de contingencia y planes de autoprotección (PAU), que incluyen cualquier incidencia que pueda ser considerada como una emergencia (incendios, inundación, fuertes vientos)".

Estos protocolos, según han precisado fuentes de AESTE a Europa Press, "permiten a los titulares de los mismos, adoptar medidas organizativas de prevención e identificación de situaciones de especial emergencia, activando en su caso los procedimientos internos de coordinación con la estructura del servicio civil o de salud que corresponda".

"Disponemos por tanto, de un conjunto de procedimientos alternativos a la operatividad normal, cuya finalidad no es otra que salvaguardar todo este tipo de circunstancias en las que, debido a incidentes internos o externos que no pueden ser previstos, el centro vea alterado su funcionamiento y que cubren tanto los recursos materiales y de infraestructura, como los recursos humanos", subrayan.

Además, destacan que, anualmente, se realizan simulacros en colaboración con los servicios de emergencia que les ayudan a mejorar las posibles carencias que en su caso puedan detectarse.

Por otro lado, desde el Círculo Empresarial de Atención a las Personas (CEAPs) han dirigido un mensaje a los profesionales de las residencias, de los centros de día, teleasistencia y Servicio de Ayuda a domicilio, agradeciendo su "trabajo incansable y su vocación por cuidar de los más vulnerables" acudiendo a trabajar "en situaciones tan complejas en las zonas afectadas" y se han puesto "a disposición de todas las personas afectadas".