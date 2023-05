Alianza contra el Borrado de Mujeres piden no votar a PSOE y Podemos: "Feminismo no vota traidores"

MADRID, 22 May. (EUROPA PRESS) -

La Alianza contra el Borrado de las mujeres ha lanzado este lunes una campaña que bajo los lemas 'Feminismo no vota traidores', 'Feminismo no vota misoginia' y 'Ser mujer no es un sentimiento' llama a las feministas a no votar en estas elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo a formaciones que "han abandonado la agenda de las mujeres", y denuncia la "cerrazón" del Gobierno de coalición, formado por PSOE y Podemos.

A través de un video, que recoge la imagen de decenas de mujeres, se apela a las que viven en los pueblos, en las ciudades, a las jóvenes, a las mayores o a las niñas, para "poner en valor" lo que "comparten" y reivindican el derecho de todas las mujeres "a defender los proyectos que les son propios".

La entidad reclama, así, "el respeto al legado del feminismo" ante la época de "desprecio" que, a su juicio, se está llevando a cabo desde las instituciones, desde las organizaciones y por parte de mujeres que obtuvieron los mayores éxitos en las políticas de igualdad.

Pero, además, interpela a los partidos políticos "por estar dejando fuera de la campaña y de los compromisos electorales los intereses de las mujeres".

Desde la Alianza advierten de que las mujeres llegan a estas elecciones "en un momento en que el cumplimiento de la agenda feminista atraviesa uno de los peores momentos de las últimas décadas" y recuerdan que "estas son las primeras elecciones tras una legislatura marcada por la cerrazón del gobierno de coalición para aprobar leyes perniciosas para las mujeres a pesar de las alertas del feminismo".

DENUNCIAN LAS SITUACIONES GENERADAS

A través de un comunicado, recogido por Europa Press, la entidad recuerda que en esta legislatura los agresores sexuales "se han visto beneficiados" por una ley "basada en una filosofía 'antipunitivista'"; que "algunas comunidades autónomas y ayuntamientos destinan los fondos del Pacto de Estado contra la violencia machista a la realización de actividades ajenas a las necesidades de las víctimas y a colectivos para quienes esos fondos no están previstos"; o que las demandas de organizaciones para acabar con la explotación sexual "han sido ignoradas por los ayuntamientos", entre otras situaciones.

También ven "preocupante" la falta de compromiso de las comunidades autónomas para realizar una "revisión urgente de los protocolos educativos que se aplican en los centros de enseñanza con enfoques que alientan explicaciones no científicas sobre su realidad, romantizando la hormonación y mutilación de cuerpos sanos" como consecuencia de la nueva Ley Trans.

"Exigimos a las administraciones públicas autonómicas que protejan a los y las menores y que miren hacia los países europeos que ya han descartado el uso de hormonas con menores para tratar malestares de género", han reclamado desde la Alianza.

A su juicio, "no merecen el apoyo de las mujeres" quienes "no actúan contra la explotación sexual y reproductiva e ignoran los problemas reales de las mujeres para sustituirlos por demandas de colectivos minoritarios con intereses opuestos a la agenda feminista", quienes "con su incapacidad y su torpeza estratégica estimulan un aumento del antifeminismo y del negacionismo de la violencia y la desigualdad" y "quienes promueven la censura de quienes defienden las categorías deportivas, los espacios privados de las mujeres y la relevancia del sexo biológico para las políticas públicas".

"No merecen el apoyo de las mujeres quienes niegan el carácter específico de la violencia machista; quienes incluyen a otros sujetos pasivos y otras problemáticas en las leyes que combaten la violencia de control hacia las mujeres ya que desdibujan el origen de ese problema", han concluido.