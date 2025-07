Ana Redondo, en el marco de la Cumbre de la ONU: "Los cuidados se tienen que reconocer y pagar"

MADRID 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha subrayado que "las mujeres" no son "cuidadoras por naturaleza" y ha defendido que los cuidados "se tienen que reconocer y pagar".

Así lo ha asegurado en el evento sobre el Pacto Birregional por los Cuidados, organizado por la Fundación EU-LAC, en el marco de la IV Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo, que se celebra estos días en Sevilla.

Durante su intervención, la ministra de Igualdad ha destacado que no se puede hablar del "Estado del bienestar, sin una sociedad que ponga en valor los cuidados, que se tienen que reconocer y pagar". "Poco podemos avanzar en justicia social, si no hacemos que los cuidados no recaigan en un 70% sobre las mujeres", ha subrayado.

Por otro lado, Redondo ha mantenido a lo largo de la mañana un encuentro con la directora de la División de Asuntos de Género de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, Ana Güezmes, con quien ha abordado el compromiso del Ministerio de Igualdad para apoyar e impulsar los compromisos y acciones de cara la próxima Cumbre EU LAC en México, "un evento que supondrá un hito esencial para los derechos de las mujeres de América Latina y Caribe", según ha indicado el Ministerio de Igualdad en un comunicado.

Asimismo, la ministra de Igualdad ha participado en el evento 'Financiación de los sistemas de cuidados para la igualdad de género y la prosperidad económica: Un enfoque multilateral'

Durante su intervención, Redondo ha señalado la necesidad de dar una respuesta global ante la realidad de que las mujeres históricamente hayan soportado el peso de los cuidados, subrayando que dar esa respuesta "está al alcance de la mano".

Igualmente, para construir una sociedad sólida y equitativa, ha apostado por que los Estados asuman la financiación de los cuidados porque, a su juicio, "los cuidados son, frente a la ola reaccionaria, el antídoto contra la violencia y la represión".