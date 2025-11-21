La app 'Nosotras' de In Género acompaña a más de 120.000 personas víctimas de trata y explotación sexual desde 2023

Archivo - App Nosotras, para ayudar a personas que ejercen la prostitución y víctimas de trata - IN GÉNERO - Archivo

Posee un botón de emergencia

La aplicación 'Nosotras' de In Género, lanzada en el año 2023, ha acompañado y apoyado desde su puesta en marcha a más de 120.000 personas que ejercen la prostitución y/o que son víctimas de trata y explotación sexual, según han informado la ONG en un acto celebrado en el Ateneo de Madrid, donde se ha hecho balance de su trayectoria.

La Asociación In Género se fundó en 2005 para apoyar, orientar y acompañar judicial y emocionalmente a víctimas de trata. Actualmente, se coordina con más de 100 entidades del sector. Para llevar a cabo su labor, cuenta con recursos como la app 'Nosotras', que recoge los datos de las ONG especializadas que intervienen con personas que ejercen la prostitución y víctimas de trata en los diferentes territorios.

Esta herramienta ya cuenta con más de 15.000 recursos en toda España que están clasificados en diferentes categorías ya que 'Nosotras' permite acceder a un panel que contiene recursos estructurados en seis áreas diferentes: social, salud, atención jurídica, mediación, ocio y tiempo libre y empleo y formación, todos ellos, geolocalizados.

Así, cada recurso de la aplicación cuenta con una explicación para saber en qué consiste, que servicios tienen, así como horarios de atención, teléfonos de contacto y mapa que lleva directamente al recurso. También posee un botón de emergencia que contacta directamente con el 112 y un 'chatbot' que contesta directamente a preguntas y guía en el proceso de búsqueda.

En rueda de prensa, la coordinadora de acción social nacional de In Género, Esperanza García de Atocha, ha explicado que una de las funciones "principales" de la aplicación es "que muestra a la persona los recursos más cercanos a ella, como hospitales públicos o centros de servicios sociales, para que pueda acudir ella misma y recibir la atención que necesite o la demanda que tenga".

El acto también ha contado con una de las trabajadoras social de la app, Celeste Alonso, que ha resaltado la utilidad de esta herramienta "no solamente para las usuarias, porque les facilita el acceso a todos esos recursos de acompañamiento y de apoyo en diferentes etapas o situaciones que puedan vivir, sino también como para profesionales" pues "muchas veces hay casos que requieren conocer recursos especializados que se pueden encontrar fácilmente dentro de la propia aplicación".

UN RECURSO CERCA AL QUE PODER ACUDIR

Al acto también ha asistido una de las usuarias de 'Nosotras', Julieta Jiménez, una mujer trans de Argentina que lleva cuatro años viviendo en España. "Al poco tiempo de estar aquí y por medio de una amiga, conocí la asociación In Género. Gracias a eso pude acceder a distintos servicios y prestaciones. Y es ahí también donde conocí la aplicación 'Nosotras'", ha relatado.

Jiménez ha destacado aspectos de la aplicación como la geolocalización que, a su juicio, ofrece "tranquilidad" de saber que se esté donde esté, "habrá un recurso cerca al que se puede acudir".

Asimismo, en alusión al 'chatbot', ha asegurado que es "muy práctico, porque da respuestas concretas a las necesidades y conecta directamente con el teléfono de la trabajadora social de la aplicación, que atiende de manera personalizada cualquier consulta".

"Sirve para sentirnos más acompañadas. Además el botón de emergencia que conecta directamente con el 112 es una manera también de sentirse más segura en caso de cualquier incidente", ha enfatizado.

PODCAST DE DIVULGACIÓN PARA ROMPER BARRERAS Y ESTEREOTIPOS

Por otra parte, In Género también ha presentado este viernes el podcast de seis episodios 'Nosotras', que divulgará sobre diversos temas que afectan a personas que ejercen la prostitución y/o que son víctimas de trata y explotación sexual.

Durante el acto, García de Atocha ha explicado que estos podcast realizan "una labor divulgativa e informativa de utilidad, no solo para las personas que ejercen prostitución, sino para todas aquellas personas que quieran acercarse a la realidad del colectivo, ayudando de esta forma a romper mitos, barreras y eliminando la estigmatización".

Los episodios --que podrán escucharse en las plataformas Spotify e Ivoox-- tratarán temas como la salud, la salud mental, el fenómeno de la trata con fines de explotación sexual, el proceso de migración, la situación administrativa y los derechos y la justicia que envuelven todos estos contextos, como puede ser también el acceso al derecho a la vivienda.

Por su parte, Alonso ha señalado que con estos podcast han querido "visibilizar las problemáticas concretas y específicas que sufre este colectivo, que muchas veces llegan en un segundo plano y conllevan un gran nivel de desconocimiento, no solamente por la parte de la ciudadanía sino de las propias víctimas, que con frecuencia desconocen algunas realidades o no se sienten identificadas con ciertas situaciones que realmente están viviendo en primera persona", además de "desestigmatizar al colectivo, rompiendo con mitos o creencias que no benefician en nada la imagen o la percepción que la población en general tiene de ellas".

Respecto al por qué del formato podcast para dar a conocer esta realidad y divulgar estas problemáticas, Alonso ha recordado que, según un informe de Spotify, el 51% de españoles consume podcast, de los cuales el 31% con una frecuencia alta, mientras que el consumo de podcast en español a nivel global es de casi un 88%. "Es una herramienta potente y actual para llevar el mensaje a todo tipo de público", ha concluido.