Arrimadas sobre la dimisión de Lastra: "Ser madre es complicado pero la conciliación afecta a todas las familias"

MADRID, 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha expresado su comprensión con la decisión de Adriana Lastra de dimitir como vicesecretaria general del PSOE, pero ha asegurado que la conciliación es "un problema que afecta a todas las familias".

Para la dirigente de Ciudadanos la dimisión de Lastra ha "abierto un debate de lo que pasa a las mujeres que tienen un puesto de responsabilidad cuando tienen hijos al ser una situación bastante complicada".

"Los españoles para conciliar tiran de abuelos o de billetera para contratar a alguien y, o nos tomamos esto en serio, o vamos a ser el país con menor natalidad", ha asegurado Arrimadas en una entrevista en TVE recogida por Europa Press en la que ha recordado sus propias dificultades al haber sido madre de dos hijos en 21 meses.

"Lo he vivido en mis propias carnes, de mi segundo hijo me cogí permiso de maternidad de seis semanas y cuando me incorporé algunos, de fuera de mi partido, me decían que había estado desaparecida mucho tiempo; son problemas a los que nos enfrentamos pero no creo que le resulte extraño a cualquier mujer en un puesto de responsabilidad", ha añadido la presidente del partido naranja.

Inés Arrimadas ha evitado pronunciarse sobre si la decisión de Adriana Lastra ha estado realmente motivada por su embarazo o corresponde a otros motivos internos del partido. "Si la han quitado es un tema que corresponde al PSOE", ha indicado la dirigente política, pero ha reconocido que, en su opinión, "Sánchez no ha tenido mucho miramiento con la gente que le ha sido leal y fiel".