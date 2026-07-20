Ascienden a 29 las mujeres asesinadas por violencia de género en lo que va de año tras confirmarse el caso de Madrid

Archivo - Número 016 contra la Violencia de Género. - IGUALDAD - Archivo

MADRID 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Igualdad ha elevado a 29 el número de mujeres asesinadas por violencia de género en lo que va de año 2026 en España, tras confirmar el caso de una mujer en la provincia de Madrid.

Se trata de una mujer de 31 años, presuntamente asesinada el pasado 17 de julio de 2026. La víctima tenía un hijo y dos hijas menores de edad y no existían denuncias previas por violencia de género contra el presunto agresor.

Con la confirmación de este caso, el número de mujeres asesinadas por violencia de género asciende a 29 en 2026 y a 1.370 desde 2003, cuando se empezaron a recopilar estos datos. Además, el número de menores de edad huérfanos por violencia de género en España asciende a 17 en 2026 y a 527 desde 2013.

La ministra de Igualdad, Ana Redondo García, y la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez Perza, han expresado su "más rotunda condena" y su "absoluto rechazo ante este nuevo feminicidio machista" y han trasladado "todo" su "apoyo a familiares y amistades de la víctima".

Además, instan a que se "lleven a cabo todos los esfuerzos posibles desde las instituciones, administraciones y el conjunto de la sociedad para llegar a tiempo y evitar más muertes por este tipo de violencia".

El Ministerio de Igualdad, a través de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, recuerda que el teléfono 016, las consultas online a través del email 016-online@igualdad.gob.es, el canal del WhatsApp en el número 600 000 016 y el chat online, funcionan las 24 horas, todos los días de la semana.

En el 016 se puede pedir asesoramiento sobre los recursos disponibles y los derechos de las víctimas de todas las formas de violencia contra la mujer, así como asesoramiento jurídico de 8:00 a 22:00 horas todos los días de la semana, con atención en 53 idiomas y un servicio adaptado a posibles situaciones de discapacidad.

Por otro lado, también recuerda que en una situación de emergencia se puede llamar al 112 o a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062). En caso de que no sea posible realizar una llamada y ante una situación de peligro, se puede utilizar la aplicación ALERTCOPS, desde la que se enviará una señal de alerta a la policía con geolocalización. Estos medios de asistencia pueden ser activados por la víctima y por cualquier persona que conozca o sospeche de un caso de violencia de género. El Ministerio de Igualdad remarca que "es un deber de toda la sociedad reaccionar".