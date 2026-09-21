Ascienden a 38 las asesinadas por violencia machista este año tras confirmar Igualdad un caso en Madrid

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MADRID 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El número de mujeres asesinadas este año por violencia de género ha ascendido a 38 y a 1.379 desde 2003, cuando se empezaron a recabar datos, tras la confirmación por parte del Ministerio de Igualdad de un crimen machista en Madrid.

Según ha informado el departamento que dirige Ana Redondo, se trata de una mujer de 34 años, presuntamente asesinada por su pareja y cuyo cadáver fue localizado el sábado 19 de septiembre. La víctima no tenía hijos menores de edad y no existían denuncias previas por violencia machista contra el presunto agresor.

Los hechos ocurrieron sobre las 15:15 horas, cuando un hombre alertó a la Policía Nacional porque alguien había entrado a robar a la vivienda de su hija, cerca de Zarzaquemada. Una vez en el domicilio, los agentes encontraron el cuerpo sin vida de la mujer.

La Policía Nacional ha detenido en Alicante a un hombre de 35 años como presunto responsable del asesinato de su pareja, a quien encontraron en su vivienda con signos de violencia y varias heridas por arma blanca.

Por comunidades, Andalucía cuenta con el mayor número de asesinatos machistas este año, con diez. Le sigue la Comunidad Valenciana y la Comunidad de Madrid, con cinco cada una; Cataluña, con tres; Aragón, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha y Navarra, con dos; y Asturias, Castilla y León, Extremadura, Galicia y Murcia, con uno.

En total, 26 de los 38 asesinatos por violencia machista (68%) ocurridos en 2026 no contaban con denuncia previa y en ocho de ellos (21%) el presunto agresor se suicidó tras cometer el crimen, según datos de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género. Además, revela que el 68,4% de las víctimas eran españolas, mismo porcentaje en el caso de los presuntos agresores.

La estadística de Igualdad también refleja que 2026 registra el peor dato de violencia machista, hasta la fecha, desde 2023, con 49 mujeres asesinadas.