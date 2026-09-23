La Asociación Yo No Renuncio reclama en el Congreso un Pacto de Estado por la Conciliación: "El sistema no acompaña"

La fundadora del Club de Malasmadres y presidenta de la Asociación Yo No Renuncio, Laura Baena. - VERONICA POVEDANO

MADRID 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La fundadora del Club de Malasmadres y presidenta de la Asociación Yo No Renuncio, Laura Baena, ha comparecido este miércoles ante la Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados para reclamar un Pacto de Estado por la Conciliación.

"Las mujeres estamos renunciando porque el sistema no acompaña la maternidad", ha señalado Laura Baena durante su comparecencia, al mismo tiempo que ha recalcado que "la conciliación no puede seguir siendo una cuestión privada".

Tras la intervención de las portavoces parlamentarias, Laura Baena ha pedido un acuerdo para conseguir avances legislativos en materia de conciliación. "No es comprensible la fragmentación parlamentaria y la falta de acuerdo constante en el Congreso que lleva al abandono de las familias que siguen conciliando como pueden", ha expuesto.

De la misma manera, ha denunciado que el trabajo de cuidados "continúa sosteniéndose en gran medida" sobre el tiempo, el salario y la salud de las mujeres. También ha insistido en que el cuidado de las mujeres y madres es una "responsabilidad social" que tiene "consecuencias graves", que "no se están tomando en consideración política".

"Esto no ocurre porque las madres no sepamos organizarnos. O porque no queramos trabajar. O porque no sepamos pedir ayuda. Ocurre porque seguimos teniendo un sistema en el que el trabajo de cuidados se sostiene, en gran medida, sobre el tiempo, el salario y la salud de las mujeres y al final no podemos más y renunciamos, ante la incompetencia de una política que nos ha abandonado", ha explicado Baena.

Ante este escenario, ha planteado siete medidas: la reducción de jornada por cuidado de menores y personas dependientes sin pérdida salarial; la retribución del permiso parental de ocho semanas; la ampliación de los permisos por nacimiento, acogida y adopción; la flexibilidad en la reincorporación al puesto de trabajo; la incapacidad temporal después del parto; la aceptación obligatoria de la adaptación de jornada; y planes de conciliación obligatorios en las empresas.

"No es cuestión de ayudas parche para las madres. Queremos derechos que nos protejan a nosotras y a las familias. Que nos permitan ejercer la maternidad con dignidad. Porque sin conciliación no hay futuro", ha concluido.