'#Atreveteamirar', la campaña de Fundación Luz Casanova para visibilizar a las mujeres en situación de sinhogarismo

"Que no las veamos pidiendo en la calle no significa que no estén en situación de sin hogar", alertan sus impulsores

MADRID, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Proyecto LuZiérnagas, de la Fundación Luz Casanova, ha lanzado la campaña '#Atreveteamirar' para visibilizar la realidad de las mujeres en situación de sinhogarismo, que "no se limita únicamente a aquellas que viven en la calle".

Según han señalado desde el proyecto en la presentación de la campaña, que ha tenido lugar este viernes en el Espacio de participación Luz Vallekas (Madrid), el objetivo de la iniciativa es "concienciar e implicar a la ciudadanía en un compromiso social, en la lucha contra la pobreza y la exclusión social". Además, pretende "defender, a su vez, una sociedad libre, diversa, tolerante e inclusiva, donde la aporofobia y otras discriminaciones no tengan cabida".

Mediante la campaña, el Proyecto LuZiérnagas también quiere dotar de herramientas a profesionales y entidades públicas y privadas para dar a conocer la realidad de las mujeres en situación de sinhorarismo. En este sentido, destaca que, según el Instituto Nacional de Estadística (INE) del 2022, el 23,3% de las personas sin hogar son mujeres, la mitad tiene nacionalidad española, el 21,1% tiene menos de 29 años y la principal causa de sinhogarismo es la pérdida del empleo o un proceso migratorio no exitoso.

"Que no las veamos pidiendo en la calle no significa que no estén en situación de sin hogar. De hecho, muchas de ellas viven en condiciones extremas de vulnerabilidad, escondidas en viviendas inseguras, malviviendo en habitaciones alquiladas o sometidas a relaciones abusivas para no perder un techo donde resguardarse", han indicado desde el proyecto.

Por su parte, la religiosa apostólica del Corazón de Jesús, Pepa Torres, ha destacado que "hay que desaprender miradas y aprender otras". "Cuando hablamos de mujeres sin hogar no nos referimos solo a las que viven en la calle, sino también a las que lo hacen en viviendas inseguras e inadecuadas", ha explicado en la presentación.

Igualmente, la investigadora de la Universidad Complutense de Madrid, Sonia Panadero, ha destacado el "impacto potencial" de la campaña y ha añadido que se trata de un paso muy importante para conseguir romper la "invisibilidad". "La situacion sin hogar pone en riesgo a las personas, especialmente a las mujeres", ha apuntado.

Asimismo, la participante del proyecto, Claudia Mercedes Segovia, ha compartido la situación de sinhogarismo que vivió cuando llegó a España desde Colombia y ha indicado que, actualmente, su deseo es tener un "único cuarto" para poder vivir junto a sus dos hijos. Así, ha recomendado a mujeres que se encuentren en este tipo de situaciones "que busquen ayudas y que confien en los profesionales".

UNIDADES DIDÁCTICAS PARA DEBATIR SOBRE EL SINHOGARISMO FEMENINO

La campaña también contiene dos unidades didácticas que se basan en el aprendizaje participativo y buscan que las personas puedan explorar, debatir, analizar los materiales y el contenido en torno a la situación de las mujeres sin hogar.

Las actividades están dirigidas a entidades sociales, centros educativos o culturales de los Ayuntamientos y Mancomunidades de los municipios de la Comunidad de Madrid. Estas están pensadas para desarrollarse en espacios como casas de cultura, centros de jóvenes o centros de personas adultas para grupos de entre 12 y 15 personas.

Además, la iniciativa cuenta con un dossier explicativo, un espacio web con un mapa interactivo que recoge los materiales de la campaña en formato digital, el blog 'La voz de nuestras LuZiérnagas' para que mujeres puedan contar su experiencia y cinco dípticos que contienen diferentes situaciones en las que pueden encontrarse las mujeres en situación de sinhogarismo.

El Proyecto LuZiérnagas está dirigido a "atender, detectar, sensibilizar y prevenir el sinhogarismo oculto desde una perspectiva de derechos, de género e interseccional mediante una intervención multidisciplinar, especializada e individualizada", así como a través de un acompañamiento a profesionales "que permita incorporar la perspectiva de género en los recursos; y unas acciones de prevención/sensibilización" para comprender las causas del sinhogarismo oculto y las violencias y discriminaciones que lo acompañan.