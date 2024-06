Bustinduy defiende que la renta por crianza sea universal: "Hay quien si tiene que demostrar que es pobre no la pide"

MADRID, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha defendido este miércoles el carácter universal de la renta por crianza que su ministerio pretende incluir en los próximos presupuestos generales.

"Hay mucha gente que, si tiene que demostrar que es pobre para recibir una ayuda, prefiere no pedirla porque es algo que se asocia a un estigma; nadie quiere reconocer que le va mal en la vida", ha argumentado el ministro en una entrevista en Telecinco recogida por Europa Press en la que ha reconocido, además, que "en España hay mucha gente que no sabe que tiene derecho a una prestación, porque no tienen acceso a la información debido a la exclusión social".

Por ello, ha asegurado que las ayudas universales "llegan de manera inmediata a todo el mundo, a todas partes, sin hacer papeles" y ha añadido que la forma de que la gente que no necesite las ayudas pudan contribuir a financiarlas vía impuestos. "Lo que tenemos que hacer es un sistema más progresivo, de tal manera que quienes más tienen, a quienes le va mejor en un momento dado, puedan contribuir a generar un sistema que es universal, que es de la ciudadanía, que no depende de que te vaya mal, de que tengas que demostrar que eres pobre", ha argumentado el titular de Derechos Sociales.

Para Bustinduy, ésta es la diferencia "entre el asistencialismo y generar un derecho para que los niños que viven en España puedan tener una condiciones mínimas". Asimismo, ha recordado que la cuantía de 200 euros que tendría la renta por crianza "no sirve para cubrir las necesidades, porque se estima que el coste de criar un niño es más de 600 euros al mes".

En su opinión, "es una medida que merece la pena ser debatida seriamente porque no se puede tolerar que un tercio de los niños vivan en situación de exclusión social o de pobreza en España".