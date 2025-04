Bustinduy invita a todos los grupos a implicarse en la tramitación de la reforma de la ley de Dependencia

MADRID 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha invitado a todos los grupos a implicarse en la tramitación de la reforma de las leyes de Dependencia y Discapacidad para lograr el "mayor" consenso posible.

"Yo, por supuesto, reitero mi disposición y mi invitación a todos los grupos parlamentarios a que se impliquen en la tramitación de la reforma de estas leyes, que participen de manera constructiva, activa, que se impliquen para que el consenso sea lo mayor posible y que las garantías también lo sean para millones de personas en nuestro país. Creo que, sinceramente, esa sería la mejor contribución que se puede hacer a las familias españolas y a quienes enfrentan la difícil tarea de asumir los cuidados en el entorno familiar", ha subrayado Bustinduy.

Así se ha pronunciado el ministro de Derechos Sociales este martes en el Pleno del Senado, en respuesta a una pregunta de la senadora de UPN María Mar Caballero, sobre si el Gobierno piensa incluir en la reforma de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia las demandas de las cuidadoras principales de reconocimiento legal y económico al trabajo que realizan cuidando de menores con discapacidad y mayores dependientes en el entorno familiar.

La senadora de UPN se ha hecho eco del "profundo malestar" que "ha generado" entre las cuidadoras principales el anteproyecto de reforma de la Ley de Dependencia, "un anteproyecto que lamentablemente no recoge las propuestas que este colectivo trasladó" al Ministerio de Derechos Sociales.

"Exigen, y con razón, el reconocimiento institucional, económico y social de su labor como cuidadoras familiares, que son un pilar esencial en la red de cuidados de nuestro país", ha subrayado, al tiempo que ha recogido algunos testimonios de "agotamiento, maltrato administrativo" o necesidad de "apoyo psicológico".

Asimismo, ha precisado que estas mujeres "quieren ser llamadas 'cuidadoras principales'" y no cuidadoras "no profesionales" porque "es peyorativo y reductivo".

Por su parte, el ministro ha reconocido que "queda muchísimo por hacer" y no ha negado "las dificultades que enfrentan muchas familias en España y también las que enfrenta el Sistema de Atención a la Dependencia". "Créame que las conozco bien y que trabajo cada día para poder afrontarlas", ha asegurado.

En todo caso, ha precisado que la realidad que enfrentan las cuidadoras principales en España "no se puede abordar de manera aislada, sino dentro del conjunto del sistema de cuidados" porque es "un problema estructural".

"Sucede que el trabajo de cuidar ha quedado históricamente relegado a las esferas no monetizadas de la economía, al trabajo no remunerado que realizan esencialmente las mujeres, con las consecuencias que ello implica. Que no se ha reconocido su valor social, que no se ha visibilizado", ha añadido.

Por ello, ha subrayado que hace falta "un cambio profundo de las políticas públicas" pero también "en los valores y en las prioridades" de la sociedad para "dignificar" los cuidados y "repartir la carga de trabajo que conllevan y hacerla viable y sostenible".

"Es lo que estamos intentando impulsar desde el Ministerio. Lo hicimos, por ejemplo, aumentando la cuantía de la prestación de cuidados en el entorno familiar el año pasado. Y lo intentamos hacer también con los cambios introducidos en la reforma de las leyes de dependencia y de discapacidad, que incluirán, por ejemplo, la eliminación de la incompatibilidad entre prestaciones y la eliminación también del periodo suspensivo que introdujo el Gobierno de Mariano Rajoy para el reconocimiento de la prestación de cuidados en el entorno familiar", ha apuntado.

En este sentido, ha criticado "la política de recortes del Partido Popular" que "desmanteló el sistema de atención a la dependencia". "Lo estamos intentando levantar y proyectarlo hacia el futuro, no sólo con la reforma de las leyes de dependencia y discapacidad, también con la reducción de jornada, con la mejora de las condiciones de conciliación de las familias, de las condiciones laborales de millones de personas. Todo esto influye en la carga del trabajo de cuidados", ha remarcado.