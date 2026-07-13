Bustinduy pide al PP que "recapacite" y apoye mañana la reforma de las leyes de discapacidad y dependencia

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, atiende a los medios de comunicación antes del Consejo Nacional de Discapacidad, en la sede del Real Patronato sobre Discapacidad. - Marta Fernández - Europa Press

MADRID 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha pedido este lunes a los 'populares' que "recapaciten" y no cometan "el error" de votar en contra de las leyes de discapacidad y dependencia, que llega al Pleno del Congreso este martes, porque supondría "quedarse fuera de una reforma histórica".

"Quiero dirigirme directamente al Partido Popular y al señor Feijóo para pedirle que cambien su posición de voto, que no cometan el error de quedarse fuera de esta reforma histórica. Yo le digo al señor Feijó que el PP no perdió nada por votar a favor de la ley ELA, no perdió nada por votar a favor de la reforma del artículo 49, no perdió nada por votar a favor de la ampliación de los permisos de nacimiento y cuidados", ha indicado Bustinduy, este lunes, en declaraciones a los medios de comunicación, antes del Consejo Nacional de Discapacidad, en la sede del Real Patronato sobre Discapacidad.

El ministro de Derechos Sociales se ha mostrado convencido de que este martes, la reforma saldrá adelante pero ha insistido en que "para la sociedad española" sería "importante" que "la refundación del sistema de cuidados cuente con un respaldo unánime". Además, considera que los de Feijóo "no tienen ningún argumento, ninguna justificación" para votar en contra tras la inyección de 6.200 millones aprobada por el Gobierno para 2026 y 2027.

Además, en una entrevista en la Cadena SER, recogida por Europa Press, ha añadido que si el PP apoya la reforma "al final" Vox también lo hará. La semana pasada la medida superó la votación en la Comisión de Derechos Sociales, pero sin el apoyo del PP y Vox.

Pablo Bustinduy ha explicado que en política hay que tener "prudencia hasta el último minuto", pero confía en su aprobación incluso por "unanimidad" porque, según ha dicho, han "hecho bien el trabajo" y "tiene un amplísimo consenso".

Por otro lado, sobre la prestación universal por crianza de 200 euros al mes por cada hijo a cargo menor de edad, Bustinduy ha insistido en que es una medida que van a "defender" y van a "pelear para que vaya en los próximos presupuestos" y para que "pueda ver la luz antes de que acabe la legislatura".