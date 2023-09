Carmona (CGPJ) los casos de violencia de género en verano: "Estamos absolutamente alarmados y alertados"

MADRID, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Ángeles Carmona, ha mostrado su preocupación el número de mujeres asesinadas por violencia de género durante este verano (16), con el 40% de los casos de todo el año (40).

"Estamos absolutamente alarmados y alertados con esta situación Hacía muchos años que, a fecha de 1 de septiembre, no ocurrían tantísimos asesinatos", ha lamentado en declaraciones a Europa Press.

Sin embargo, ha señalado que hay que esperar a que termine el 2023 para ver cómo va evolucionando, si realmente es algo puntual, estructural o va creciendo. "Hasta que no acabe el año no podemos hacer un estudio profundo de cuáles son las causas, pero es verdad que en verano, fundamentalmente en julio y agosto, suele haber un repunte", ha afirmado.

En este sentido, ha apuntado que en la temporada estival los expertos opinan que existen más situaciones de convivencia y ocio que "pueden provocar ese mayor control del maltratador sobre la mujer y, por lo tanto, que la misma pueda minimizar algunas de ellas".

Por todo ello, ha indicado que se ha hecho un llamamiento a toda la sociedad, para que ante cualquier tipo de peligro o riesgo se alerte sobre ello. "Que llamen a la policía, que ayuden a la víctima, que intenten apoyarla para evitar estos delitos tan graves. Todos y cada uno de nosotros podemos evitar que ocurra un asesinato tan cruel y tan terrible como los que estamos viendo en estos últimos días", ha agregado.

ESPAÑA, A LA VANGUARDIA MUNDIAL EN LA VIOLENCIA DE GÉNERO

De la misma manera, ha defendido el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, que ha calificado como "un paso adelante importantísimo en lo que se refiere a las políticas de protección de la víctima y a las de erradicación de la violencia sexual". Igualmente, ha expuesto que España es un país "modélico" a nivel internacional, "a la vanguardia mundial" en la lucha contra la violencia machista.

"No podemos bajar la guardia, tenemos que continuar trabajando de la manera que lo estamos haciendo, intensificando, por supuesto, todos los esfuerzos y todos los recursos. Y el pacto de Estado ha servido y sigue sirviendo. No podemos en ningún momento entender que no sirven estos pasos adelante que hemos dado, que nuestra legislación está obsoleta, en absoluto. Debemos continuar modernizándola y debemos continuar trabajando hasta conseguirlo", ha subrayado.

Asimismo, ha destacado que resulta fundamental que las mujeres aprendan a identificar cuáles son los primeros signos de maltrato. "Es muy importante que ellas mismas alerten y si no son capaces de dar ese paso tan difícil como es denunciar porque están asustadas, aterrorizadas, que lo cuenten por lo menos a sus familiares, a sus amigos, a sus vecinos, que adopten medidas de autoprotección", ha añadido. No obstante, ha explicado que la valoración del riesgo de las víctimas "debe dejarse en manos de los profesionales".

Finalmente, ha recalcado la necesidad de campañas de sensibilización "para detectar los primeros signos del maltrato" así como para "evitar que se produzcan estos asesinatos que remueven lo más profundo de nuestra sociedad y que provocan un rechazo".

La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género ha recordado también que los periodos vacacionales son siempre momentos de riesgo para las víctimas de violencia machista por mayor convivencia con sus agresores. "Históricamente, en los meses de julio y agosto ha habido una mayor concentración de asesinatos, seguidos de enero y junio", añaden.

Según los datos de la Delegación, consultados por Europa Press, desde 2003 349 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas en junio, julio y agosto.