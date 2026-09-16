Casi un 30% de personas con movilidad reducida cambiaría de barrio por las barreras arquitectónicas, según un estudio - FUNDACIÓN MUTUA DE PROPIETARIOS

MADRID 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El 29% de las personas con movilidad reducida se plantea cambiar de barrio ante las dificultades para vivir de forma independiente por las barreras arquitectónicas, según el I Barómetro de la Accesibilidad de la Fundación Mutua de Propietarios.

El informe, que analiza el impacto de las barreras arquitectónicas en la vida cotidiana de las personas con movilidad reducida, revela que un 18% de los españoles considera que tendría que cambiar de municipio o de barrio (22%) si tuviera que desplazarse en silla de ruedas.

"Que una persona con movilidad reducida pueda seguir viviendo en su municipio no debería depender de las barreras arquitectónicas de su barrio. Necesitamos avanzar hacia entornos concebidos para todas las personas, en los que la accesibilidad sea un elemento esencial de la planificación urbana y una garantía de plena autonomía", ha afirmado la directora de la Fundación Mutua de Propietarios, Cristina Pallàs.

Asimismo, el estudio refleja que el 33% de los españoles afirma que debería cambiar de edificio si tuviera que desplazarse en silla de ruedas, ya que un 3% de los cerca de 9,8 millones de edificios residenciales (unos 292.000) ofrecen un recorrido completamente accesible desde la calle a la puerta de la vivienda, mientras que un 97% presenta, al menos, una barrera.

Según concluye la investigación, un 49% cree que su edificio anterior a 1964 no es apto para personas con movilidad reducida, mientras que un 14% de quienes residen en construcciones más recientes comparte esta percepción.

El coste económico (31%) y la falta de acuerdo (17%) son los principales frenos que impiden que las comunidades acometer las mejoras necesarias. Por estos motivos, el 78% de las comunidades no ha realizado mejoras en materia de accesibilidad y el 61% no prevé hacerlas en los próximos años.

El estudio señala que el 36% de los españoles afirma que debería renunciar a su residencia actual si tuviera problemas de movilidad reducida y el 84% opina que adecuar su hogar a sus nuevas necesidades sería complicado económicamente.

"Eliminar las barreras arquitectónicas del entorno no es solamente una forma de trabajar para la inclusión, sino también un ejercicio de previsión, ya que, a medida que envejecemos, nuestra movilidad se va haciendo más difícil. Por ello, urge actuar desde hoy para, en el futuro, lograr un parque residencial, un barrio y un municipio, que nos permita envejecer con la máxima calidad de vida", ha concluido la directora de la Fundación Mutua de Propietarios.