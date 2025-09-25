CCOO y UGT denuncian el VIII Convenio de la Dependencia y piden una subida salarial "justa"

Archivo - Fachada de una residencia en Madrid. - Marta Fernández Jara - Europa Press - Archivo

MADRID 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO (FSS-CCOO), CCOO HABITAT y UGT Servicios Públicos han procedido a la denuncia formal del VIII Convenio de la Dependencia, como herramienta previa necesaria para iniciar la negociación de un nuevo marco regulador.

Entre otras peticiones, ambas organizaciones reclaman "una subida salarial justa que permita el aumento del poder adquisitivo; combatir la precariedad laboral reflejada en la parcialidad y temporalidad en los contratos de trabajo; un desarrollo de carrera profesional que dignifique a las personas trabajadoras; mejoras en el modelo de conciliación personal y familiar, y una aplicación efectiva de la normativa en salud laboral que ayude a disminuir enfermedades músculoesqueléticas y riesgos psicosociales derivados de no aplicar las ratios en un gran número de centros de trabajo".

Además, estas organizaciones sindicales se comprometen a "elaborar plataformas reivindicativas" que recojan todas las mejoras que piden los trabajadores y trabajadoras del sector, para conseguir "un noveno convenio marco que solucione los problemas detectados".