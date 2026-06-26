El CERMI acoge "favorablemente" la reforma del Reglamento de Circulación sobre usuarios vulnerables

Archivo - Una persona en silla de ruedas, a 16 de julio de 2025, en Madrid (España). El Consejo de Ministros remitió a las Cortes ayer, 15 de julio, la reforma conjunta de las leyes relativas a los derechos de las personas con discapacidad y a la autonomí - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha acogido "favorablemente" la reforma del Reglamento General de Circulación aprobada por el Gobierno mediante el Real Decreto 518/2026, de 24 de junio, porque "introduce avances reseñables en materia de accesibilidad, movilidad inclusiva y protección de las personas con discapacidad como usuarias vulnerables de las vías públicas".

En un comunicado publicado este viernes, la entidad apunta que la nueva regulación "incorpora de manera expresa una perspectiva de inclusión y accesibilidad en la movilidad, reconociendo la necesidad de adaptar el espacio público y las normas de circulación a las necesidades de las personas con movilidad reducida y de las personas con discapacidad".

Asimismo, el CERMI valora el reconocimiento normativo de la prioridad de paso y estancia de las personas con discapacidad en las vías públicas, así como el mandato dirigido a todos los usuarios de la vía para que extremen la diligencia y eviten cualquier conducta que pueda poner en riesgo su integridad física.

Por otro lado, considera "favorable" la previsión que permite a los ayuntamientos establecer regímenes específicos para facilitar la subida y bajada de personas con discapacidad y movilidad reducida, incluyendo el acceso de vehículos a zonas restringidas al tráfico y la ampliación de los tiempos necesarios para realizar estas maniobras en condiciones de seguridad y accesibilidad.

El CERMI también destaca la protección reforzada prevista para los entornos frecuentados por personas con discapacidad, mediante la implantación de medidas específicas de calmado del tráfico, limitaciones de velocidad y otras actuaciones de seguridad vial en las proximidades de centros de atención a personas con discapacidad y otros equipamientos similares.

AUTONOMÍA EN LOS DESPLAZAMIENTOS COTIDIANOS

Según ha subrayado, igualmente "positiva" resulta la consideración como peatones de las personas con movilidad reducida que se desplazan en vehículos de movilidad personal al paso de persona, "una previsión que aporta seguridad jurídica y favorece su autonomía en los desplazamientos cotidianos".

Recuerda también que el preámbulo de la norma incorpora "una referencia expresa a la necesidad de una movilidad más inclusiva y sensible a los derechos de las personas con discapacidad, reflejando un cambio de enfoque que sitúa a las personas, y especialmente a las más vulnerables, en el centro de las políticas públicas de movilidad".

Finalmente, la entidad ha asegurado que "continuará analizando en detalle el alcance práctico de las nuevas disposiciones y colaborará con las administraciones públicas para garantizar que su aplicación efectiva contribuya a hacer realidad una movilidad universalmente accesible, segura e inclusiva para todas las personas".