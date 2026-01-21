CERMI alerta del impacto de la IA sobre la inclusión de personas con discapacidad y lanza su estrategia 2025-2027

Comisión Ética sobre la IA - CERMI

MADRID, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha destacado el potencial de la Inteligencia Artificial (IA) para garantizar la mayor inclusión de este colectivo, aunque también existe el riesgo de aumentar su exclusión, como han puesto de manifiesto su Consejo de Ética en su última sesión de trabajo.

CERMI ha explicado en un comunicado que en este encuentro también se ha presentado su Estrategia de Gobierno 2025-2027, un marco "pionero" en el tercer sector orientado a garantizar un uso innovador, responsable y alineado de las nuevas tecnologías con los derechos de las personas con discapacidad.

Esta sesión se enmarca en el proceso de despliegue de esta estrategia, aprobada el pasado 17 de octubre por la Comisión de Transformación Digital e Inteligencia Artificial del CERMI, y en cuya elaboración ha participado activamente el propio Consejo de Ética como órgano garante de los valores y principios de la entidad.

La directora de ejecutiva del CERMI, Pilar Villarino, ha sido la encargada de presentar las líneas maestras del documento, que establece un sistema integral de gobierno de la IA articulado en torno a cinco ejes estratégicos: gobernanza y gestión de riesgos, cumplimiento normativo y marco ético, alfabetización y cultura organizativa, innovación con impacto social e incidencia estratégica y liderazgo social.

En este sentido, Villarino ha subrayado que "la IA puede ser una aliada clara de la inclusión, pero también una fuente de exclusión si no se gobierna desde la ética y los derechos humanos". No obstante, ha señalado que "es importante conocer estas tendencias de tal forma que se pueda formar una posición útil para el movimiento social de CERMI".

Por ello, ha enfatizado que la citada Estrategia fija objetivos concretos como garantizar el pleno cumplimiento normativo de los sistemas de IA utilizados por CERMI antes de final de 2026 o avanzar en la formación del equipo humano en el uso ético y seguro de estas tecnologías.

Los expertos del CERMI también han reflexionado sobre el uso cotidiano de la IA dentro del movimiento asociativo. Así, han señalado el papel que podría jugar en la proyección de la imagen social de este colectivo en entornos digitales o las cautelas éticas necesarias para preservar la dignidad, la identidad y la autopercepción personal.

También han alertado sobre los riesgos de exclusión que pueden generar determinados sistemas basados en biometría, reconocimiento facial o de voz, especialmente en ámbitos como el acceso a servicios, la educación, la contratación o los procedimientos administrativos automatizados, ya que consideran que las personas con discapacidad pueden quedar injustamente excluidas.

Por ello, el Consejo de Ética ha hecho hincapié en la necesidad de una vigilancia permanente frente a estos riesgos y ha defendido que "el uso responsable de la IA debe servir para combatir el discurso de odio, mejorar la accesibilidad y garantizar la igualdad de oportunidades, más no para generar nuevas barreras o vulneraciones de derechos".

Además, han argumentado "debe ser siempre una herramienta de apoyo, sometida a supervisión humana y nunca un sustituto de las personas, del empleo inclusivo ni de los procesos colectivos de toma de decisiones".