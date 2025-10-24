CERMI celebra la admisión a trámite de la reclamación ante la UE por la falta de accesibilidad en la vivienda

MADRID, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), junto con el Foro Europeo de la Discapacidad (EDF), han celebrado la admisión a trámite de su reclamación colectiva ante el Consejo de Europa contra España por la falta de accesibilidad en la vivienda.

La decisión, adoptada por unanimidad el 15 de octubre de 2025, declara admisible la queja presentada por EDF contra el Reino de España, en la que se denuncia que la normativa, las políticas públicas y las prácticas administrativas vigentes en materia de accesibilidad a la vivienda vulneran los derechos reconocidos en la Carta Social Europea Revisada.

La reclamación sostiene que el Estado español no ha adoptado medidas legislativas, administrativas y financieras efectivas y coordinadas para garantizar la accesibilidad universal de las viviendas, especialmente en los edificios residenciales ya existentes sujetos a la Ley de Propiedad Horizontal, "lo que constituye una forma de discriminación indirecta hacia las personas con discapacidad, las personas mayores y quienes viven o están en riesgo de pobreza y exclusión social".

El Comité Europeo de Derechos Sociales ha considerado que la reclamación "cumple todos los requisitos formales" previstos en el Protocolo Adicional a la Carta Social Europea.

Con esta decisión, el Comité invita al Gobierno de España a presentar sus alegaciones sobre el fondo antes del 15 de diciembre de 2025, y posteriormente permitirá al EDF responder a dichas observaciones.

La resolución final sobre el fondo determinará si España ha incumplido los artículos 15, 16, 23, 30, 31 y E de la Carta Social Europea Revisada, relativos al derecho a la accesibilidad, la protección de la familia, la protección de las personas mayores, la lucha contra la exclusión social y el derecho a la vivienda, así como al principio de no discriminación.