CERMI denuncia que el nuevo curso escolar "vuelve a mostrar el fracaso" de la inclusión de personas con discapacidad

MADRID 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) denuncia que el nuevo curso escolar que se inicia estos días de septiembre "vuelve a mostrar el fracaso del sistema educativo español en términos de inclusión de las personas con discapacidad".

Para el CERMI, la inclusión de las personas con discapacidad en el sistema educativo "se encuentra muy lejos de los mandatos a los que obliga el artículo 24 de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que España incumple generalizadamente".

"El Gobierno no ha avanzado siquiera, acumulando cinco años de retraso, en la aprobación del Plan de Inclusión Educativa del Alumnado con Discapacidad hasta el año 2030 que establecía la última reforma de la legislación educativa del año 2020", lamenta.

Además, el CERMI destaca que el panorama de nuevo curso escolar para el alumnado con discapacidad es el persistente: "falta extendida de medios humanos y materiales, escasez o inexistencia de apoyos individualizados, deficiente formación del profesorado en atención a la diversidad, carencias en materia de accesibilidad a los entornos, incluidos los lectivos, problemas curriculares y de metodología, restricciones injustificadas para determinadas discapacidades en la ayudas y becas al estudio, acoso escolar incrementado, etc".

Ante esta situación, exige al Gobierno la culminación y puesta en práctica del Plan de inclusión Educativa como herramienta "que ayude a superar la paralización que hoy muestra el sistema educativo español en cuestiones de inclusión".