CERMI firma con Alanna y Apramp convenios para la protección de mujeres con discapacidad víctimas de trata y explotación

Firmantes del acuerdo entre Fundación Cermi, Apramp y Alanna. - FUNDACIÓN CERMI

MADRID, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Fundación CERMI Mujeres ha reforzado su acción contra la violencia machista, la trata y la explotación sexual de mujeres y niñas con discapacidad mediante la firma de dos convenios de colaboración con la Asociación Alanna y con la Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer Prostituida (APRAMP).

Los convenios establecen un marco de colaboración para desarrollar acciones conjuntas de prevención, atención, protección y empoderamiento de mujeres y niñas con discapacidad. Entre las medidas previstas, se incluyen la realización de estudios e investigaciones compartidas, el intercambio de información y buenas prácticas, la formación especializada a profesionales desde un enfoque de derechos humanos, interseccionalidad y accesibilidad universal, así como la puesta en marcha de acciones de sensibilización social y programas de empoderamiento dirigidos a las propias mujeres con discapacidad.

Asimismo, la Fundación CERMI Mujeres se compromete a mejorar, junto a ambas entidades, el acceso a la asistencia jurídica y a los apoyos necesarios para garantizar la protección efectiva de los derechos de las mujeres y niñas con discapacidad víctimas o en riesgo de violencia, trata y explotación sexual.

Los acuerdos contemplan también la adaptación de materiales y recursos en lectura fácil y formatos accesibles, y la creación de comisiones de seguimiento para asegurar la correcta ejecución y evaluación de las actuaciones previstas.