Cerrar la brecha de género en transición energética podría añadir 122.000 millones anuales al PIB español, según Enagás

Si España alcanzara la paridad en los sectores vinculados a la transición energética, el Producto Interior Bruto (PIB) del país podría aumentar en 122.000 millones de euros anuales, lo que equivale al 7,7% del PIB nacional de 2024. Así lo recoge el informe ClosinGap 'Coste de oportunidad de la brecha de género en la transición energética', impulsado por Enagás y presentado este martes en Madrid.

El estudio, elaborado por Afi, cuantifica "por primera vez" el impacto económico de la brecha de género en estos sectores. Entre otras cosas, apunta a la escasa presencia femenina tanto en itinerarios de Formación Profesional (FP) vinculados al sector de la transición energética como en titulaciones universitarias relacionadas con la Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM, por sus sus siglas en inglés), lo que limita el acceso de las mujeres a las oportunidades emergentes de empleo verde.

En líneas generales, sólo el 11% de las mujeres egresadas en carreras relacionadas logra insertarse laboralmente en el sector, frente al 23% de los hombres. De hecho, las mujeres ocupan solo el 24% del empleo total vinculado a la transición energética pese a representar el 38% de los empleados con estudios universitarios en el sector. Además, tienen presencia en sectores menos remunerados y administrativos y ejercen una escasa participación en puestos técnicos, operativos y de liderazgo.

De acuerdo con la investigación, esta brecha persiste en todas las generaciones. En este sentido, apunta a que las nuevas cohortes muestran avances en formación, pero no en acceso a empleos técnicos ni puestos de responsabilidad. A su vez, incide en que la mejora de las condiciones laborales en el sector --por ejemplo, una menor temporalidad y brechas salariales más reducidas que en el conjunto de la economía--, no han sido suficientes para cerrar la brecha.

Por esta parte, apunta a que apenas un 22% de los cargos directivos del sector recaen en mujeres. Por otro lado, añade que la retención de talento "sigue siendo un reto" y que las mujeres "dedican un menor porcentaje de su vida laboral a estos sectores en comparación con los hombres". Asimismo, indica que la pobreza energética afecta con mayor intensidad a hogares encabezados por mujeres, sobre todo los monomarentales y pensionistas.

Si se mantienen las tendencias actuales, el estudio prevé que no se alcanzaría la paridad de género en el sector de la transición energética hasta 2061. De hecho, recalca que la igualdad total no llegaría antes de 2043 incluso con políticas activas. "Solo un giro radical, acorde a las metas internacionales (igualdad en 2030), permitiría acelerar el cierre de la brecha, para lo que sería necesario incrementar la presencia femenina en el sector a ritmos cinco veces superiores a los actuales", destaca.

En esta línea, el documento detalla un paquete de propuestas para facilitar la incorporación de las mujeres al sector, desde incentivos concretos en la formación y la selección, campañas de visibilización y referentes femeninos, hasta mejoras en el seguimiento y evaluación de las políticas de igualdad. A su vez, también aboga por la automatización en el acceso a ayudas frente a la pobreza energética y un mejor seguimiento estadístico de las brechas de género.

Para el consejero delegado de Enagás, Arturo Gonzalo, "la igualdad no puede esperar y el propósito de esta investigación es que sirva para actuar". "Medir la desigualdad de género y sus consecuencias es la forma de adoptar con firmeza las políticas y medidas adecuadas", ha indicado.