La Confederación Estatal de Personas Sordas lanza una campaña para romper estereotipos sobre el colectivo

Protagonistas del vídeo de la campaña de la CNSE 'Somos personas sordas. Y no. Serlo no nos limita'. - CNSE

MADRID, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Estatal de Personas Sordas (CNSE) ha presentado en sus redes sociales una campaña con un vídeo protagonizado por mujeres y hombres sordos para "romper falsos estereotipos" sobre el colectivo.

Bajo el lema 'Somos personas sordas. Y no. Serlo no nos limita', la pieza audiovisual muestra la diversidad, la fuerza y la capacidad de una comunidad que "no se define por la falta de audición, sino por su talento, compromiso y contribución al mundo".

En el vídeo, las personas sordas se presentan como estudiantes, opositoras, artistas, docentes, personal sanitario, deportistas, científicas, emprendedores y activistas. Además, se reivindican como ciudadanos y ciudadanas valiosas, capaces de liderar equipos, impulsar proyectos, crear y transformar la realidad.

Así, quieren romper con la visión "asistencialista" y "paternalista" que, según señalan, a menudo se proyecta sobre este colectivo. "No queremos compasión. Queremos respeto. Queremos igualdad. Queremos futuro", afirman sus protagonistas. "Ser personas sordas no nos define, ni nos detiene, ni nos resta valor", añaden.

La pieza también refleja el papel de las personas sordas en sus familias y en la sociedad: "madres, padres, hijas e hijos, que educan, transmiten valores, muestran que la diferencia es riqueza y llaman a la superación".

La CNSE destaca también la importancia de reconocer la lengua de signos, la cultura y la identidad sordas "como pilares fundamentales de una comunidad fuerte y unida". "Somos personas sordas. Personas sordas orgullosas de serlo", concluyen.