El Congreso da el visto bueno a María Teresa Verdugo como Autoridad de Igualdad de Trato, sin PP, Vox y Podemos

La fiscal ha pedido al Ejecutivo medios materiales y personales "suficientes" para llevar a cabo su función, así como un portal web

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)

La Comisión de Igualdad del Congreso ha dado este martes 6 de mayo el visto bueno al nombramiento de la fiscal María Teresa Verdugo como Autoridad para la Igualdad de Trato y la No Discriminación. La propuesta del Gobierno sometida a votación ha contado con 19 votos a favor (PSOE y socios), una abstención, de Podemos, y 17 en contra, de PP y Vox.

También este martes el Consejo de Ministros ha aprobado el real decreto que modifica la estructura orgánica del Ministerio de Igualdad para garantizar el inicio de la actividad de la Autoridad Administrativa Independiente para la Igualdad de Trato y la No Discriminación.

Tras la votación, el real decreto de nombramiento de María Teresa Verdugo se elevará próximamente al Consejo de Ministros. Será después de la puesta en funcionamiento de la Autoridad Independiente cuando se aprobarán sus Estatutos, a iniciativa de la propia Autoridad y a propuesta de los Ministerios de Igualdad; Economía, Comercio y Empresa; Transformación Digital y Función Pública; Hacienda; Política Territorial y Memoria Democrática; y Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.

En este sentido, la fiscal María Teresa Verdugo ha pedido al Ejecutivo medios materiales y personales "suficientes". "De ser elegida presidenta de la Autoridad Independiente, reclamaría la dotación de medios materiales y personales suficientes para que pueda responder de forma eficaz, de forma plena, dignamente, a esas exigencias o a esas misiones que le confiere la ley", ha asegurado Verdugo.

Por otro lado, ha señalado que, para que este órgano consultivo y de asesoramiento y de asistencia sea "plenamente eficaz", a su juicio, la autoridad independiente debería contar "con vías de comunicación digital de calidad que pudieran hacer accesible la información a todos los agentes interesados y especialmente a las víctimas".

"Si la autoridad quiere ser realmente útil y aspiramos a la plena eficacia de los mandatos de la ley, tiene que contar con una presencia relevante en los principales canales digitales, que le permita conectarse con su público objetivo. Y disponer, al menos, de un portal web de referencia, fácilmente navegable, accesible, bien posicionado en los buscadores, que la configure como la puerta de entrada para cualquier persona o entidad que se plantee una cuestión en relación con la discriminación en España", ha explicado. Además, ha añadido que también sería preciso la realización de campañas de sensibilización y de comunicación en redes sociales.

VERDUGO APUESTA POR "SOLUCIONES ÁGILES, FUNCIONALES Y PRÁCTICAS"

Asimismo, se ha comprometido a priorizar "soluciones ágiles, funcionales y prácticas". "En línea con este propósito, tampoco entendería un diseño de la Autoridad Independiente sin la incorporación de mecanismos de rendición de cuentas y de evaluación de su gestión", ha indicado.

La Autoridad Independiente para la Igualdad de Trato tendrá entre sus funciones garantizar la prestación de servicios especializados de asistencia y orientación a personas que hayan podido sufrir discriminación, ser un órgano de mediación o conciliación, investigar posibles situaciones de discriminación y ejercitar acciones judiciales en defensa de los derechos derivados de la igualdad de trato y la no discriminación.

En el turno de portavoces, la socialista Andrea Fernández ha celebrado la propuesta del Gobierno y ha destacado la "evidente cualificación y valía profesional" de Verdugo para ostentar el cargo de Autoridad Independiente para la Igualdad de Trato y No Discriminación.

"No creo que en este país haya muchos más perfiles como el suyo para ostentar este puesto. Creo que quienes se opongan tendrán muy complicado explicar por qué lo hacen", ha asegurado para añadir que, desde el PSOE, esperan de Verdugo "solvencia y mucho trabajo".

Por el contrario, Jaime Miguel De los Santos, del PP, ha criticado el organismo, que ha dicho que la formación que representa no comparte "ni su naturaleza ni la ley que lo sostiene". "Insisto el 'no' no es a usted, sino a la Autoridad Independiente para la Igualdad de Trato y No Discriminación, que ojalá como esa ley de 2004 o como el Pacto de Estado, que hace nada se ha reeditado, hubiera surgido del consenso del diálogo y del respeto", ha apuntado.

Mientras, Rocío de Meer, de Vox, ha preguntado en su intervención por la asignación presupuestaria para la Autoridad Independiente, una cuestión que Verdugo ha respondido no tener detalle "ni del presupuesto ni de su configuración".

Por parte de Sumar, Esther Gil de Reboleño, ha valorado "positivamente" la candidatura de Verdugo y ha añadido que, desde su formación, confían en que "sabrá construir una institución útil y práctica, con criterio propio y sensibilidad democrática". Además, ha deseado que "no se pierda la burocracia y contribuya a lograr transformaciones reales".

Por el ERC, Pilar Vallugera, ha preguntado a Verdugo si cree que algunos de los grupos "minoritarios" en el Estado español, como catalanes y vascos, pueden ser objeto de delitos de odio. Ante esta cuestión, la fiscal ha contestado en sentido afirmativo y ha dicho que "no se trata solo de respetar la igualdad, sino también la dignidad con ese derecho al libre desarrollo de la personalidad".

Finalmente, Joseba Andoni Agirretxea, ha solicitado a Verdugo que ejerza su cargo "con la mayor independencia posible y la mayor profesionalidad".

REDONDO TRAS EL RECHAZO DE PP Y VOX: "VAN EN CONTRA DE LA CIUDADANÍA"

Por su parte, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha lamentado la "oposición destructiva", que "no está a la altura de este país", en referencia al rechazo de PP y Vox.

"Ha destruido todo, no vota a favor de nada, ha negado simplemente porque no se trataba de su propuesta, ha negado el voto a una autoridad independiente que es esencial. Han votado en contra, tanto el PP como Vox van de la mano, la derecha y la extrema derecha nuevamente, en contra de la ciudadanía, en contra de las personas más vulnerables y en contra de la igualdad", ha apuntado.

En todo caso, Redondo ha valorado "muy positivamente" la aprobación del nombramiento de Verdugo en la Comisión y ha añadido que se trata de "una muy buena noticia para todas las personas en España y para la democracia española".

"Damos cumplimiento a la ley Zerolo, damos cumplimiento a esa ley de Igualdad de Trato y No Discriminación, que yo creo que en este momento es más importante que nunca, precisamente porque estamos asistiendo a una situación de bulo, de ataques a las personas más vulnerables y necesitamos una autoridad que defienda precisamente la igualdad y la no discriminación", ha subrayado la ministra.