Conseguir empleo gracias a la 'X Solidaria': tres historias de éxito

MADRID, 3 May. (EUROPA PRESS) -

Tres personas usuarias de proyectos que fomentan el empleo, financiado gracias a la 'X Solidaria', cuentan su experiencia personal gracias a esta iniciativa que fomenta el empleo y las oportunidades laborales para las personas en situación de vulnerabilidad.

Gracias a la solidaridad ciudadana, en 2024 se recaudaron 18.142.982 euros que impulsaron este tipo de proyectos y tuvieron un impacto directo en 563.509 personas.

Un ejemplo de ellos son las personas que han recibido apoyo gracias a la 'X Solidaria', como Carolina Parra, beneficiaria del proyecto 'Exclusión y empleo: del acompañamiento individual a la empleabilidad (Procesos personalizados)' de Hogar Sí; Antonio de la Vega, beneficiario del proyecto 'Resiliencia comunitaria, empleo y discapacidad' de COCEMFE; y Alejandro Espinoza, beneficiario del proyecto 'EmpleaIN' de ACCEM.

Tanto Carolina, como Antonio y Alejandro han querido dar testimonio sobre este apoyo que han recibido gracias a los proyectos de empleo que se financian con la casilla 106 de Fines Sociales de la renta.

De esta forma Carolina Parra, de 45 años, que acudió a Hogar Sí buscando "asesoramiento, empleo y vivienda" consiguió un empleo gracias al proyecto que la entidad desarrolla en La Coruña para facilitar la incorporación al empleo mediante la activación de los apoyos personalizados y la generación de oportunidades de empleo dignas.

Su experiencia, cuenta, fue muy positiva: "El personal es muy respetuoso y siempre me ha brindado su apoyo: me dieron la oportunidad de una oferta laboral y estoy muy contenta con este trabajo que he conseguido gracias a Hogar Sí. A día de hoy mantengo ese empleo y espero conservarlo muchos años más".

Conseguir un empleo para Carolina ha cambiado su vida, ha destacado: "El cambio ha sido de 100% a mejor en mi vida, tanto en vivienda como económico; ahora me puedo permitir pagar un alojamiento y sacar a mi hija adelante".

Las personas con discapacidad también encuentran múltiples barreras para acceder al empleo, por eso Antonio de la Vega, residente en Madrid y con una discapacidad física del 34% ha querido compartir su experiencia y el apoyo recibido a través de COCEMFE y su Servicio de Empleo, gracias al cual logró una inserción laboral ajustada a sus capacidades y experiencia, la cual supuso un importante punto de inflexión en su trayectoria que le ha permitido consolidar su estabilidad laboral y acceder a su puesto actual como Personal Administrativo de Obra.

Es por ello que Antonio ha querido compartir su experiencia: "El proyecto de COCEMFE me ha ayudado mucho en numerosas ocasiones tanto a la hora de encontrar un empleo como a la hora de formarme para el mismo".

"Siempre han estado disponibles para echarme una mano cuando he tenido dudas y me han sabido orientar de la manera más correcta y eficiente. Gracias a proyectos como este las personas que tenemos discapacidad podemos acceder a oportunidades laborales y formaciones enfocadas a nuestra discapacidad", manifiesta.

Encontrar un empleo también puede ser muy difícil para las personas migrantes y refugiadas. Este ha sido el caso de Alejandro Espinoza, un migrante venezolano solicitante de protección internacional de más de 50 años que, a través de ACCEM y del proyecto de EmpleaIN, hizo un curso de auxiliar de almacén a través del cual fue contratado en dicho cargo para una empresa de logística en Guadalajara.

Alejandro ha destacado sentirse "muy agradecido" por la ayuda que, a él y a su familia, les ha brindado Accem a través del programa 'EmpleaIN'. "Nos ha ayudado a integrarnos en la sociedad española, facilitándonos cursos de carretillero y auxiliar de almacén logístico. Gracias a esa formación, tuve la posibilidad de entrar al mercado laboral en un almacén logístico, desempeñando funciones de carretillero y he conseguido avanzar personal y profesionalmente", ha dicho.

La experiencia de Carolina, Antonio y Alejando son un ejemplo de cómo, teniendo historias y realidades diferentes, la participación en programas de empleo financiados a través de la 'X Solidaria' ha facilitado un acompañamiento integral y sostenido en el tiempo para lograr un trabajo y, con ello, un cambio en sus vidas muy positivo.