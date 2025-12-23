Saiz sobre el desalojo de Badalona (Barcelona): "Es un ejercicio de racismo, xenofobia y deshumanización"

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, y la ministra de Seguridad Social, Inclusión y Migraciones y nueva portavoz del Gobierno, Elma Saiz, durante una rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha señalado sobre el desalojo de los migrantes en Badalona (Barcelona) que "es un ejercicio de racismo, xenofobia y deshumanización".

"Y si quiere nos referimos a lo que está pasando en Badalona con un regidor, el señor Albiol, del Partido Popular, un ejercicio claro de racismo y de xenofobia y de deshumanización", ha asegurado Saiz en la la rueda de prensa posterior a su primer Consejo de Ministros como portavoz del Ejecutivo, en la que ha hecho referencia a políticas de "ultraderecha" y mensajes de "ultraderecha".

Un grupo de vecinos se concentró el domingo por la noche ante la parroquia Mare de Déu de Montserrat de Badalona (Barcelona) para impedir la acogida de la quincena de desalojados del B9.

La presencia de los vecinos provocaron momentos de tensión y, poco después de las 21 horas, el alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, se desplazó al lugar para calmar los ánimos y proponerles que los desalojados pasen la noche en la parroquia y comprometerse a negociar con la Conselleria de Derechos Sociales de la Generalitat.