El Consejo para la Defensa de la Discapacidad critica que las subvenciones de accesibilidad se den de forma directa

MADRID, 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Español para la Defensa de la Discapacidad y la

Dependencia (CEDDD) ha manifestado este miércoles su malestar con la administración pública por la reciente y, a su juicio, "poco transparente", asignación de ayudas públicas por el procedimiento de concesión directa a determinadas entidades para la realización de proyectos en materia de accesibilidad universal.

Se refiere a las asignadas recientemente a través del decreto por el que se regula la concesión directa de subvenciones a entidades para la realización de proyectos de innovación tecnológica, investigación y divulgación científica en materia de accesibilidad universal, así como para la creación de un centro español de accesibilidad cognitiva y un centro piloto sobre trastorno del espectro del autismo.

Desde el CEDDD han explicado que este decreto "se ampara en la utilización del citado procedimiento" atendiendo "al carácter singular de las circunstancias excepcionales que afectan a los colectivos a los que se dirige la convocatoria" y que, además, se "han visto agravadas por la pandemia de Covid-19", por lo que "concurren razones de interés público y social que determinan la improcedencia de su convocatoria pública".

Sin embargo, para el Consejo, estas circunstancias "no parecen del todo justificadas y menos en el marco" del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que las financian ya que, según ha indicado, este "se orienta a una transición hacia un modelo en el que la investigación y la innovación pongan el foco en las personas con discapacidad, con el fin de mejorar sus condiciones y su calidad de vida".

Por ello, el movimiento CEDDD entiende que "no hay razón para que no exista la concurrencia competitiva en la misma". "Una vía, la de concesión directa, que sin rodeos deja fuera a entidades que llevan décadas trabajando por la accesibilidad, como nuestra socia la Asociación para Comprensión Fácil de Entornos y Edificios (ACFEE)", ha apuntado, para señalar también a "otros organismos representantes de la discapacidad que no aceptan los postulados de los agentes sociales establecidos".

A su juicio, el decreto beneficia "a los mismos agentes sociales que desde hace años se benefician de las subvenciones públicas, monopolizando el sistema de las partidas públicas para proyectos sociales".