Defensor del Pueblo ha recibido 16 quejas sobre los sistemas de protección a víctimas de violencia de género en 10 años

El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, durante su comparecencia en la comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo, a 17 de noviembre de 2025, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha asegurado este lunes que la institución ha recibido 16 quejas sobre los sistemas de protección a víctimas de violencia de género en los últimos 10 años.

Así lo ha puesto de manifiesto en la Comisión Mixta Congreso-Senado de Relaciones con el Defensor del Pueblo para informar sobre las actuaciones realizadas en relación con el funcionamiento de las pulseras para maltratadores, a petición del PP.

Durante su intervención, ha destacado que la institución siempre "ha puesto en el centro la situación y las necesidades de las víctimas". Además, ha querido afrontar los problemas de estos servicios desde una perspectiva global, en la que se investigan no solo el sistema Cometa, encargado del funcionamiento de las pulseras, sino todos los sistemas de asistencia telemática a las víctimas de violencia de género que se han creado por parte del Estado para dar protección.

En este sentido, ha expuesto que el Defensor del Pueblo ha recibido un total de 16 quejas específicas en los últimos 10 años sobre un total de unas 1.500 en materia de violencia de género. Aunque ha apuntado que no son "muchas", ha añadido que son casos "muy relevantes" que han tenido impacto en las mejoras en el sistema de protección de las víctimas de violencia de género.

Igualmente, ha destacado que las actuaciones de la institución han conseguido mejoras en la tecnología de los dispositivos; en la coordinación de los servicios de protección; en los protocolos para incluir a víctimas de violencia sexual; en los sistemas de comunicación entre juzgados y víctimas, etc.

En concreto, sobre los dispositivos para maltratadores, Gabilondo ha apuntado que la institución tiene conocimiento de los problemas técnicos generados por los dispositivos de control temático desde el año 2013. También ha agregado que las quejas por el "mal funcionamiento" de los aparatos se han repetido a lo largo de los años "afectando tanto a las víctimas como a los agresores".

"Se puede concluir que para el defensor del pueblo no se ha producido un cuestionamiento general del sistema de protección a las víctimas sino propuestas de mejora concretas para los incidentes, muy importantes sin duda, que se han ido detectando en el sistema de protección telemática a lo largo del tiempo", ha recalcado.

Entre 2015 y 2019, el periodo de puesta en marcha en funcionamiento y expansión del uso de dispositivos para maltratadores, Gabilondo ha señalado que las quejas recibidas coinciden con las primeras denuncias públicas de los empleados del Centro Cometa por los fallos técnicos.

Mientras, entre 2020-2023, que coincide con la supervisión general del servicio que inicia el Ministerio de Igualdad en 2019 y concluye con el cambio de la empresa adjudicataria, ha dicho que se denuncia "sobre todo la falta de cobertura de los aparatos en el mundo rural".

Desde 2023 hasta la actualidad, Gabilondo ha explicado que se produce el grupo de quejas "más abundante". "Estas quejas, además de los problemas técnicos habituales, plantean otros, como la falta de coordinación entre servicios de protección o la coexistencia de distintos sistemas de protección telemáticos que no se comunican entre sí o no cubren las necesidades de víctimas de violencia sexual o de las víctimas con discapacidad", ha asegurado.

"NINGUNA" QUEJA DE SOBRESEIMIENTOS

También ha destacado que la institución no ha recibido "ninguna" queja relacionada con el sobreseimiento de los procesos judiciales por quebrantamiento de condenas causadas por el mal funcionamiento del sistema hasta octubre de este año.

Por otro lado, Gabilondo se ha referido al conjunto del sistema de protección de las víctimas de violencia machista, al Servicio Telefónico de Atención y Protección para víctimas de violencia contra las mujeres (ATENPRO), a VioGén y a las pulseras, que ha dicho que "no se coordinan entre sí".

En esta misma línea, ha señalado que estos sistemas tienen "dificultades para comunicarse fluidamente con los jueces encargados de los casos y que incluso se producen problemas de coordinación internos para atender a las llamadas de emergencia por los criterios territoriales de distribución de competencias entre Policía Nacional, Guardia Civil, Policías Autonómicas y Locales que impiden que la víctima sea atendida rápidamente".

No obstante, el Defensor del Pueblo ha subrayado que "el balance es positivo, aunque siga habiendo mucho margen de mejora".