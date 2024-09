Derechos Sociales alerta sobre el "edadismo": "Una forma de discriminación social que limita, o incluso excluye"

MADRID, 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

La directora general del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO), Mayte Sancho, ha alertado sobre el "edadismo", que ha calificado como "forma de discriminación social que limita o incluso excluye a la gente mayor de numerosos ámbitos de la vida".

Así lo ha puesto de manifiesto en un acto en la sede del IMSERSO para conmemorar el próximo Día Internacional de las Personas Mayores --que se celebra este 1 de octubre--, donde ha destacado que el "edadismo" supone un "obstáculo".

También ha avisado sobre los problemas que ocasionan los "microedadismos", refiriéndose a aquellos gestos, actitudes, comentarios o prejuicios que las personas mayores reciben en el día a día, ha explicado, y que pueden tener consecuencias en su bienestar y en su salud física y mental. "La lucha contra el edadismo será el gran combate de las personas mayores en los próximos años", ha asegurado Sancho, para añadir que "es una actitud que mucha gente tiene interiorizada y condiciona buena parte de sus conductas".

En el acto se ha abordado cómo las mujeres mayores afrontan sus nuevas etapas vitales y los cambios que se han producido con respecto a generaciones anteriores. Al respecto, la directora general del Imserso ha señalado el cambio de roles que ha habido con el paso del tiempo entre las mujeres de más edad, y ha puesto el foco en la importancia de "mantenerse activas y realizar actividades conjuntas que generen comunidad". Además, Sancho ha incidido en la importancia de tener un proyecto de vida tras la jubilación para "ayudar a dar sentido a lo que hagamos y a que sea significativo".

Por su parte, el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha recalcado que "gracias a la revalorización de las pensiones, y muy en particular a la de las pensiones no contributivas, el rostro más común de la pobreza en España ya no es el de una mujer mayor, como lamentablemente lo ha sido en las últimas décadas".

CONDICIONES DIGNAS DE ENVEJECIMIENTO

También ha avanzado que el siguiente reto es garantizar unas condiciones dignas de envejecimiento, "y más aún en un país tan longevo como España, que, según se calcula, en 2040 va a superar a Japón como el lugar del mundo con mayor esperanza de vida".

El ministro ha expuesto que una tarea "fundamental" del Gobierno será desarrollar un sistema de atención que permita a las personas envejecer como la mayoría de ellas desea: en su hogar o en su comunidad, en compañía de sus familias y seres queridos, y con servicios de atención cercanos. "Y esto es, precisamente, lo que vamos a potenciar con la estrategia estatal de desinstitucionalización que aprobamos este año y que dotará de recursos a las administraciones públicas para hacer frente al modelo obsoleto de las macrorresidencias", ha recordado.

El Día Internacional de las Personas Mayores se celebra cada 1 de octubre desde que en 1990 la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamara esta efeméride de forma oficial con el objetivo reflexionar sobre lo que supone a nivel demográfico el aumento de las personas mayores en nuestras sociedades.

Con este día, la ONU quiere impulsar la solidaridad con las personas mayores para mejorar su calidad de vida, y promover ideas sobre medidas y acciones que puedan contribuir a construir sociedades basadas en los derechos humanos de las personas de mayor edad en todo el mundo.