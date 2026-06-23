Movistar Plus+, COPE Andalucía, Diario de Navarra y 20minutos, Premoos Tiflos de Periodismo Social ONCE 2025

Miembros del jurado de los Premios Tiflos de Periodismo de la ONCE 2025- ONCE

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)

El programa El Día Después (de MovistarPlus+), y sendos reportajes de COPE Andalucía, Diario de Navarra, y la web de 20minutos han resultado ganadores de la XXVIII edición de los Premios Tiflos de Periodismo de la ONCE 2025, fallados este lunes.

Estos galardones valoran el enfoque de periodismo social aplicado a toda la actualidad y los valores relacionados con la inclusión de las personas con discapacidad en cualquier realidad cotidiana, según explica la ONCE. El premio está dotado con 9.000 euros por categoría.

En la categoría de Prensa escrita, el premio ha sido para el trabajo 'Toño frente al Alzhéimer', de Iván Benítez Forniés, publicado en el Diario de Navarra, en el que el autor muestra un día en la vida de un hombre que afronta esta enfermedad junto a su familia y la asociación AFAN, que ayudó a fundar hace 35 años.

El jurado destaca que "está muy bien trabajado, con muchas fuentes; de fácil lectura y muy emocionante", un "trabajo donde las fotos acompañan al texto, que además tiene mucha fuerza".

En Prensa Digital, el jurado ha declarado ganador al trabajo 'Vivir con las secuelas del daño cerebral', de Galo Abrain Navarro, publicado en 20minutos.es, en el que muestra cómo es la vida de varias personas con secuelas a causa del 'daño cerebral'.

El jurado destaca que "llama la atención su lectura, ya que es una historia impactante y un reportaje muy original, que incorpora una escritura periodística literaria que ayuda a la comprensión y al recuerdo de lo que se cuenta".

En la categoría de Televisión, se premia al reportaje 'Álvaro, pasión por el fútbol', del periodista Víctor Gil Vivas y el operador de cámara David Miranda, emitido en el espacio 'El día después', de MovistarPlus+. Su protagonista es un niño con discapacidad visual al que le encanta jugar a la pelota y asistir a los encuentros de su Racing de Ferrol, que escucha a través de Escoita, una aplicación móvil de audiodescripción del partido en tiempo real.

El jurado resalta cómo el trabajo consigue "destacar la figura del protagonista, en la que no se ve a un niño ciego" sino "a un 'pequeño loco por el fútbol'", Además, considera que "toca muchos temas de la vida del menor y es muy profundo y redondo en relato e imagen".

En Radio, el ganador ha sido 'Una navidad con todos los sentidos', de Yolanda Guirado, emitido en COPE Andalucía, en el que muestra las sensaciones de Rosa, una mujer ciega acompañada de su perro guía, que da un paseo por la Navidad en Sevilla y la cuenta "con otros sentidos".

El fallo ha destacado la originalidad de "ofrecer una visión diferente de la Navidad y conseguir que el oyente recorra las calles con ambiente navideño guiado por la persona ciega que pasea junto a la redactora y el perro guía descubriendo sonidos y sensaciones ajenos al resto de la ciudadanía".

En esta edición, con motivo de la inauguración del nuevo Complejo Clínico Asistencial, el fallo se ha realizado durante un encuentro en la Fundación ONCE del Perro Guía, ubicada en Boadilla del Monte (Madrid), unas instalaciones inauguradas por las Infanta Sofía hace unos meses.

Los miembros del jurado de los Premios Tiflos de Periodismo de la ONCE 2025 han sido: en la categoría de Periodismo Digital, Paula López, de Newtral.es; Javier Ramajo, director de eldiario.es en Andalucía; y Óscar del Amo, de Estrella Digital. En Prensa escrita, Laura Ramírez, de Europa Press; Almudena Rivera, del 'Diario Marca'; Óscar Fraile González, de 'El Día de Valladolid'; Rocío Muñoz, de 'El Periódico de Extremadura'; y Carmen Tapia de 'Diario de León'.

En los apartados de Radio y Televisión, el jurado estuvo compuesto por Marta Rey, de TVE; Rafa Rodrigo, de La Sexta; Carmen Martínez Parens, del Grupo de Medios de Televisión; Ana López, directora de Informativos de Radio Nacional de España en Andalucía; y Pere Flores, de DAZN.