Diaconía lanza en Madrid la campaña 'in(Vi)sibles' para sensibilizar sobre el sinhogarismo oculto - DIACONÍA

MADRID 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

Diaconía ha lanzado en Madrid la campaña '(in)Visibles' con el objetivo de alertar sobre la realidad del sinhogarismo oculto y poner rostro a las situaciones de exclusión residencial que no quedan reflejadas en los recuentos oficiales ni en las estadísticas habituales.

Según ha informado la entidad, la iniciativa se difundirá durante una semana a través de 31 soportes repartidos en 29 estaciones del Metro de Madrid, además de estar disponible durante todo el año en el portal web de la organización, que cuenta para este proyecto con la financiación del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.

La campaña recoge ocho testimonios en formato escrito y videopódcast. Entre ellos está la historia de María, profesora en Venezuela, que llegó a España con su marido y sus dos hijos. Llegaron a compartir piso con otras catorce personas y, aun después de que ambos encontraran trabajo, siguieron sin poder alquilar una vivienda propia. "Agradecíamos tener un techo. Pero una habitación no siempre es un hogar", cuenta.

El proyecto puede verse, entre otras, en las estaciones de Callao, Ópera, Banco de España, Colón, Goya, Tribunal, Bilbao, Moncloa, Chamartín, Estación del Arte y Méndez Álvaro. Además, la campaña continuará el 2 de octubre con el Primer Encuentro sobre Sinhogarismo Oculto, en formato online, y cerrará el 3 de noviembre con una exposición fotográfica de Eloy Jodar en el Ateneo de Madrid.

La coordinadora de la iniciativa, Vilma Hidalgo, ha explicado que la seguridad propia de un hogar desaparece tanto en la calle como en habitaciones expuestas a perderse en cualquier momento, en pisos hacinados o en viviendas donde se reside con miedo. Asimismo, ha añadido que los recuentos tradicionales informan sobre el número de personas que duermen en la calle, pero no sobre cuántas viven con el temor constante de perder la habitación que ocupan, por lo que ha apelado a ampliar la mirada sobre la exclusión residencial.