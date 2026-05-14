Díaz anuncia una campaña contra empresas que cobran por intermediar en la contratación de trabajadoras del hogar

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 14 May. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha anunciado este jueves una campaña contra empresas que cobran por intermediar en la contratación de trabajadoras del hogar, que ha calificado de "muy grave".

"En nuestro país está prohibido por la ley de empleo cobrar por los servicios que prestan las trabajadoras del hogar. Es decir, está prohibido que en las plataformas digitales para que ellas puedan contratar, se les cobre. Está prohibido por la ley de empleo. Ya es una prohibición. Pero es verdad que sabemos que hay plataformas que están incumpliendo este derecho. Les anuncio. Desde ya mismo lanzamos una campaña contra estas empresas que no cumplan con la legalidad. Es muy grave", ha asegurado.

Así lo ha puesto de manifiesto Díaz en el acto 'Trabajadoras en el hogar: derechos, prevención, salud y seguridad', celebrado en la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (FUNDAE).

En este sentido, Díaz ha denunciado que estas prácticas "hacen competencia desleal" y ha expuesto que "lo normal" es que estas plataformas digitales no cobren por esta función. "Vamos a desplegar el imperio de la ley, que para eso está. Que es lo que nos hace iguales", ha recalcado, al mismo tiempo que ha agregado que "los servicios de intermediación están guiados por la absoluta gratuidad".

Durante este acto se han presentado los cursos online de formación en materia de prevención de riesgos laborales y el protocolo frente al acoso para las trabajadoras en el hogar. Además, a partir de hoy, se podrá acceder a través de un apartado web específico en la página de Trabajo a todos los recursos específicos para este colectivo.

PROTOCOLO CONTRA VIOLENCIA Y ACOSO

Asimismo, desde este jueves, las empleadas de hogar tienen a su disposición un protocolo específico elaborado por el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo en colaboración con el Instituto de las Mujeres y la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Cuenta con ejemplos prácticos para identificar situaciones de violencia y acoso en el hogar familiar, apunta medidas preventivas y orienta sobre cómo actuar ante este tipo de situaciones. También informa del procedimiento a seguir para denunciar si sufren acoso en el ámbito laboral.

"Por tanto, no vamos a consentir que vayáis a trabajar con miedo o, en definitiva, que empeore vuestro estado de salud", ha subrayado la vicepresidenta segunda en su discurso.

Según los últimos datos de afiliación a la Seguridad Social, el empleo del Régimen Especial de Empleados del Hogar del mes de abril cuenta con 351.065 personas afiliadas, el 96% mujeres. Del total, el 83% tienen más de 40 años y perciben un salario medio de 1.138,4 euros mensuales.