España, entre los países del mundo con más igualdad económica para las mujeres, según el Banco Mundial

Archivo - La secretaria de Estado de Igualdad y para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, María Guijarro - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID 13 May. (EUROPA PRESS) -

España se consolida como una de las economías más avanzadas del mundo en igualdad económica para las mujeres, según se desprende del informe 'Mujeres, Empresa y el Decrecho' del Banco Mundial, presentado este miércoles en el Ministerio de Igualdad.

El estudio, elaborado a partir del análisis de 190 economías, concede a España una puntuación de 97,93 sobre 100 en igualdad legal, una de las notas más elevadas del ranking internacional. Además, obtiene 87,75 puntos en marcos de apoyo -que incluyen políticas públicas, instituciones y sistemas de conciliación- y 86,32 puntos en percepción de cumplimiento efectivo de las leyes.

Con estas cifras, España supera a países como Alemania, Reino Unido, Estados Unidos, Italia o Japón en materia de igualdad económica femenina reconocida legalmente.

El Banco Mundial señala que la puntuación media mundial en igualdad legal para las mujeres es de apenas 67 puntos sobre 100, mientras que los marcos de apoyo alcanzan solo 47 puntos y el cumplimiento efectivo se sitúa en 53 puntos.

De la misma manera, el organismo advierte de que ninguna economía del mundo ha alcanzado todavía la igualdad plena entre hombres y mujeres en el ámbito económico. "Incluso si las leyes promulgadas se aplicaran en su totalidad, las mujeres tendrían apenas dos tercios de los derechos de los hombres", apunta.

También asegura que los países con mejores leyes de igualdad presentan mayores tasas de participación laboral femenina, más mujeres empresarias y una mayor presencia de mujeres en puestos políticos y de liderazgo.

Según el informe, en las economías con marcos legales más igualitarios, la participación laboral femenina es hasta 28 puntos porcentuales más alta, mientras que la brecha laboral entre hombres y mujeres se reduce en más de 20 puntos.

El organismo calcula que durante la próxima década entrarán al mercado laboral mundial alrededor de 1.200 millones de jóvenes, la mitad de ellas mujeres.

El informe concluye que las economías necesitarán seguir fortaleciendo la participación femenina en el empleo para sostener el crecimiento, afrontar el envejecimiento demográfico y mantener la competitividad. "Por lo tanto, el fortalecimiento de las leyes y las políticas públicas no solo es una prioridad en materia de igualdad de género, sino también una estrategia económica para las economías que buscan aumentar el empleo, mejorar la competitividad y la innovación, y acelerar el crecimiento a largo plazo", expone.

Durante la presentación del documento, la secretaria de Estado de Igualdad, María Guijarro, ha agradecido al Banco Mundial la elaboración de un informe que, a su juicio, traduce el conocimiento "en acción pública" y permite fundamentar las decisiones políticas "en datos rigurosos, medibles y verificables".

También ha subrayado que, frente a "las opiniones rápidas, los prejuicios o incluso las mentiras", los datos representan "el ancla de una verdad democrática" sobre la que construir sociedades "más justas, más eficientes y más prósperas".

Igualmente, Guijarro ha recordado que "la participación económica de las mujeres no es únicamente una cuestión de justicia social, sino también de crecimiento económico". Según ha señalado, las estimaciones internacionales apuntan a que cerrar las brechas de género en el empleo podría incrementar el PIB entre un 15% y un 20% en regiones del mundo.

Guijarro ha atribuido estos resultados al "compromiso sostenido" de España con las políticas públicas de igualdad y ha destacado medidas como la legislación de igualdad salarial, los permisos de nacimiento iguales e intransferibles de 16 semanas para madres y padres, la ampliación de políticas de cuidados, la lucha contra la violencia de género y la reciente ley de paridad.

"DIFICULTADES" EN LA CONCILIACIÓN

"No debemos caer en la autocomplacencia tampoco, a pesar de esos muy buenos datos para España, porque incluso en los mejores países posicionados, en los que están mejor posicionados, seguimos teniendo desafíos", ha indicado Guijarro. En concreto, se ha referido a "dificultades" en la conciliación y en la corresponsabilidad o en el acceso a posiciones de liderazgo.

Del mismo modo, ha dicho que aprobar leyes es "sólo el inicio" y ha añadido que las leyes "necesitan políticas públicas para desplegarse", así como presupuestos, instituciones y sistemas de evaluación.

Finalmente, el director de Indicadores de Política del Grupo Banco Mundial, Norman Loayza, que ha presentado el estudio, ha asegurado que "con el liderazgo femenino en las empresas y en la vida política habría más paz en el mundo, más estabilidad y también más bienestar".