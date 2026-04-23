Díaz avisa de que los cuidados "no son sustituibles por máquinas" y pide una IA al servicio de trabajadoras del sector

Archivo - La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz en una fotografía de archivo. - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha asegurado este jueves que el trabajo de cuidados, en términos emocionales, "no es sustituible por máquinas" aunque, al mismo tiempo, ha abogado por "robotizar" determinadas tareas que enferman a los trabajadores y trabajadoras del sector.

"El trabajo de cuidados, este sí, no es sustituible por máquinas. Siempre hay como una visión apocalíptica sobre lo que puede hacer o no hacer la Inteligencia Artificial (IA). Es verdad que el hecho emocional de cuidar no se puede sustituir por máquinas, pero es verdad que queremos también robotizar, obviamente, estos trabajos de cuidados que deben de evitar que en este caso, sobre todo, las personas trabajadoras, las mujeres, se enfermen", ha explicado Díaz.

Así lo ha indicado este jueves en la inauguración de la jornada 'Retos y Políticas en el sector de cuidados de larga duración: una perspectiva multidimensional', organizada por la Autoridad Laboral Europea (ELA) en colaboración con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, y celebrada en el Ministerio de Trabajo.

Durante su intervención, la vicepresidenta segunda del Gobierno ha abogado por "diseñar una robótica, una IA, algoritmos, que estén al servicio de los cuidados, del bien común, de la autoridad laboral europea, de la inspección y, en definitiva, de los y las trabajadoras".

Además, ha puntualizado que la técnica debe sustituir "aquellos puestos de trabajo que son altamente contaminantes y que enferman a la gente trabajadora" y ha pedido tener siempre presentes los "derechos humanos" y los "derechos laborales".

En concreto, sobre el sector de los cuidados, ha indicado que estos "no son sustituibles en términos emocionales por máquinas" porque las personas siempre van a necesitar los vínculos: "una voz que nos hable con ternura, una mano que nos toque con cariño cuando nos cuidan".

Así, ha defendido que "una concepción moderna y humanista de los cuidados siempre debe de mirar a ambos lados", es decir, "modernizar, no tener miedo a los cambios tecnológicos" pero, al mismo tiempo, no perder la "ternura". En este punto, ha citado al Papa Francisco, recordando sus palabras sobre el "cambio de época", y ha reivindicado la necesidad de "una defensa radical del humanismo".

A su vez, la ministra de Trabajo ha pedido "reconsiderar" el trabajo de cuidados que hoy se despliega en las plataformas digitales.

"No vamos a permitir que las plataformas de cuidados se conviertan en agendas de colocación sencillamente porque no es legal y, además, porque supone en términos mercantiles una auténtica competencia desleal. Por tanto, ese trabajo que hoy se despliega en los cuidados a través también de plataformas digitales tiene que ser reconsiderado", ha subrayado Díaz.

En esta línea, ha destacado que van a transponer la Directiva Europea que establece la presunción de laboralidad y los límites al uso de los algoritmos en el trabajo, como ya hicieron con la Ley Rider.