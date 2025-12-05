España registró 95 feminicidios y otros asesinatos de mujeres en 2024, un 8% menos que en 2023, según Feminicidio.net

Una pancarta durante una concentración por el día de la Eliminación de la violencia contra las Mujeres, a 25 de noviembre de 2025, en Madrid (España). - A. Pérez Meca - Europa Press

MADRID 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

España registró 95 feminicidios y otros asesinatos de mujeres en 2024, un 8% menos que en 2023, según se desprende del informe anual correspondiente al año pasado de Feminicidio.net.

La entidad señala que "el feminicidio es la principal causa de muerte violenta de las mujeres" y apunta que ha documentado 95 casos de feminicidios y otros asesinatos de mujeres en España en 2024, un 8% menos que en 2023. El 90,5% de estos (86) fueron feminicidios.

En esta misma línea, alerta de que en 2024 se produjo un "importante repunte" de víctimas menores del machismo en España. En las distintas tipologías, registra 12 víctimas mortales menores de edad por violencia machista: cinco niñas, dos chicas adolescentes y cinco niños.

Feminicidio.net también detalla en el informe que en 15 de los casos de feminicidio en la pareja había denuncias previas, seis de ellos con medidas de protección vigentes. Además, añade que en cuatro de los asesinatos de menores había denuncia previa y medidas de protección vigentes respecto a la madre. "Estos datos evidencian fallos del sistema de protección y la responsabilidad institucional", denuncia.

En esta misma línea, advierte de que parejas y familiares asesinaron el año pasado a una mujer o una niña cada diez minutos en el mundo y que esa tendencia "está creciendo", según Naciones Unidas.

"El mayor acceso y uso de las herramientas digitales ha exacerbado las formas existentes de violencia contra las mujeres y las niñas. El Parlamento Europeo respalda el concepto de feminicidio e insta a la Comisión a que considere el feminicidio como un delito diferenciado", subraya Feminicidio.net.

En cuanto a los antecedentes del victimario, Feminicidio.net encontró constancia de algún tipo de antecedente -por diversos delitos- en el 48% de los casos de 2024, la mayor parte relacionados con violencia sobre las mujeres.

Asimismo, indica que la mayoría de las víctimas convivía con el hombre que "acabó con su vida de forma violenta", el 51,6% (49 casos). En 2024, el 35% de las víctimas eran mujeres rurales, el 34% de origen extranjero, el 28% madres con menores a su cargo y el 22% mayores de 65 años.

Feminicidio.net contabiliza 1.577 mujeres y niñas víctimas de feminicidio y otros asesinatos a manos de hombres en España en 15 años. El promedio anual se cifra en 105,1 casos, con una tendencia general a la baja. "Los datos subrayan la urgencia de una respuesta integral y más firme. El feminicidio no es una realidad aislada, sino que supone un crimen irreparable en un contexto de violencia sobre las mujeres", recalca.