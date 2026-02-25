La Eurocámara pide tipificar la violación en función del consentimiento en toda la UE

Eurodiputados votan en la Comisión de Libertades Civiles del Parlamento Europeo - ALEXIS HAULOT

BRUSELAS, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento Europeo ha pedido a la Comisión Europea que presente una propuesta legislativa para establecer una definición común de violación en toda la Unión Europea basada en la ausencia de consentimiento libre, informado y revocable, al considerar que solo así puede garantizarse un acceso efectivo a la justicia para las víctimas.

La petición, aprobada por las comisiones de Libertades Civiles y de Derechos de la Mujer de la Eurocámara con 75 votos a favor, 27 en contra y 3 abstenciones, reitera la posición de larga data del Parlamento que considera que la falta de consentimiento debe situarse en el centro de los procedimientos judiciales por violación en todos los Estados miembro.

Los eurodiputados han instado al Ejecutivo comunitario a que pida a los países de la UE que aún utilizan definiciones de la violación basadas en la fuerza o la violencia que adapten sus leyes a las normas internacionales, incluido el Convenio de Estambul, y que garanticen un apoyo y una protección adecuados a las víctimas y supervivientes.

"Solo este tipo de legislación puede garantizar un acceso efectivo a la justicia, ya que la evidencia demuestra que mejora las tasas de denuncia, condena y recuperación", se lee en el texto aprobado en ambas comisiones de la Eurocámara.

También recuerda una directiva aprobada en 2024 de lucha contra la violencia a las mujeres que introduce normas contra la ablación, el matrimonio forzoso, el ciberacoso o la difusión no consentida de imágenes íntimas, pero que dejó fuera la tipificación del sexo no consentido como forma de violación por las reservas de varios gobiernos.

Tras esta aprobación en comisiones, el Parlamento Europeo debatirá esta petición al Ejecutivo comunitario en la segunda sesión plenaria del mes de marzo, que tendrá lugar los días 25 y 26 de marzo en la sede de la Eurocámara en Bruselas.

IMPULSO POR EL CASO GISÈLE PELICOT

La ponente de la petición de la Comisión de Libertades Civiles, la socialista sueca Evin Incir, ha calificado como "inaceptable" que en pleno 2026, en algunas partes de la UE, las mujeres sigan sin estar protegidas por leyes sobre violación con consentimiento.

"La votación de hoy nos acerca un paso más a la creación de una definición común de violación para toda la UE. 'Sí es sí', y debe tener el mismo significado en todos los Estado miembros. Las mujeres y las niñas merecen la misma protección, independientemente de dónde vivan", ha afirmado en declaraciones remitidas en un comunicado.

También se ha pronunciado sobre la votación favorable del Informe la ponente de la Comisión de Derechos de la Mujer, la socialista polaca Joanna Scheuring-Wielgus, que ha declarado que "mucho ha cambiado" desde que los Estados se opusieron en 2024 a la inclusión de una definición de violación basada en el consentimiento.

Desde entonces, en su opinión, "el caso de Gisèle Pelicot ha conmocionado al mundo entero", ya que "su valentía al alzar la voz ha abierto los ojos incluso a los opositores más conservadores a este cambio".

"Tenemos la obligación de aprovechar este impulso, no mañana, sino ahora. El Parlamento Europeo ha escuchado la voz de Gisèle Pelicot y de millones de europeos. La voluntad política existe, así que la única pregunta que queda es: ¿a qué espera la Comisión Europea?", ha agregado.