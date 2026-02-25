Congreso y Senado instan al Gobierno a “detener” la regularización “masiva” de migrantes, con apoyo de PP y Vox

Varias personas salen del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Ceuta, a 24 de febrero de 2026, en Ceuta (España). Desde enero se ha trasladado a más de 500 usuarios, aunque las instalaciones siguen sobreocupadas. - Antonio Sempere - Europa Press

La Comisión Mixta Congreso-Senado para la Unión Europea ha aprobado este miércoles la proposición no de ley del PP por la que insta al Gobierno a “detener” la regularización “masiva” de migrantes. Ha contado con 20 votos a favor (PP y Vox) y 13 en contra (PSOE y socios).

En concreto, se ha aprobado la iniciativa del PP en sus propios términos, ya que los ‘populares’ no han aceptado la enmienda de Vox, que pedía derogar el Reglamento de Extranjería, apostaba por la “remigración” de extranjeros que vivan de ayudas y abogaba por deportar extranjeros que cometan delitos, entre otras medidas.

Respecto a la proposición no de ley del PP, la formación liderada por Alberto Núñez Feijóo pide “detener de manera inmediata el proyecto normativo de regularización masiva y sin requisitos por ir en contra de los principios europeos y del Pacto Europeo de Migración y Asilo”.

También solicita “respetar plenamente” el Pacto Europeo de Migración y Asilo, que entrará en vigor en junio, “absteniéndose de adoptar medidas que lo contradigan”.

En esta misma línea, reclama “actuar con lealtad institucional y europea, sometiendo cualquier cambio relevante en política migratoria a consulta y coordinación con la Comisión Europea y con los Estados miembros, evitando decisiones unilaterales con impacto en el espacio Schengen”.

Finalmente, el PP llama a reforzar la lucha contra las mafias de trata de personas, “eliminando los incentivos políticos que alimentan el efecto llamada y fortaleciendo el control efectivo de fronteras”.