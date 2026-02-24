Cae al 38,4% los jóvenes que se declaran feministas y para el 49,2% es "herramienta de manipulación" según Fad Juventud

Archivo - Cientos de personas durante una concentración por el día de la Eliminación de la violencia contra las Mujeres, a 25 de noviembre de 2025, en Madrid (España). - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

MADRID, 24 Feb.

El 38,4% de los jóvenes se declara feminista, lo que supone casi 12 puntos menos que en el máximo de 2021, cuando la cifra llegó al 49,9%, según se desprende del Barómetro de Juventud y Género 2025, de Fad Juventud, que añade que cerca de la mitad (49,2%) percibe el feminismo como "herramienta de manipulación política".

Fad Juventud ha presentado este martes en la sede de Artículo 14 el quinto corte de este estudio bienal que analiza las percepciones, actitudes y vivencias de la juventud española en torno al género en la última década.

En este sentido, el estudio --financiado por la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género-- incluye una muestra de 3.327 personas residentes en España, de las que 1.528 son jóvenes de entre 15 y 29 años. El trabajo de campo se desarrolló entre abril y mayo de 2025.

En concreto, los resultados reflejan que cuatro de cada diez jóvenes en España (38,4%) se identifican como feministas, mientras que cerca de la mitad (49,2%) percibe el feminismo como una herramienta de "manipulación política".

De este modo, el sentir feminista juvenil se sitúa en su nivel más bajo desde 2021. En 2017, el porcentaje era del 34,6%; ascendió hasta el 49,9% en 2021 (el punto más alto de la serie) y se situó en el 42% en 2023. El dato de 2025 supone casi 12 puntos menos que el máximo registrado en 2021.

Del mismo modo, el estudio refleja que el 51,3% de las mujeres jóvenes se identifica como feminista, frente al 26% de los hombres. En el caso de ellas, en 2023 el porcentaje era del 57,4%, lo que supone una reducción de más de seis puntos en dos años.

LA IDENTIFICACIÓN FEMINISTA AUMENTA CON LA EDAD

Por edades, la identificación feminista aumenta progresivamente hasta alcanzar su punto máximo entre los 30 y 39 años (52,2%), única franja en la que más de la mitad se declara feminista. Entre los 15 y 29 años el porcentaje es del 38,4%, mientras que a partir de los 40 años desciende y se sitúa en torno al 40%.

La directora general de Fad Juventud, Beatriz Martín Padura, ha asegurado que los datos muestran una juventud que está "expuesta a discursos contradictorios que influyen en su posicionamiento". En la misma línea, la directora de Investigación de Fad Juventud, Anna Sanmartín, ha dicho que el feminismo como concepto "está muy manipulado políticamente" y ha llamado a hacer "mucha comunicación" y "mucha pedagogía".

Por otro lado, el estudio recoge que el 48,9% de la juventud considera que existen desigualdades de género en España grandes o muy grandes. Sin embargo, la percepción no es compartida por igual: el 61,4% de las chicas identifica "desigualdades elevadas", frente al 36,7% de los chicos, una brecha de más de veinte puntos porcentuales.

Al mismo tiempo, el estudio muestra que el 81,8% de jóvenes defiende la "comunicación abierta y sincera" como base de una relación saludable y el 77,4% considera que la igualdad de derechos y responsabilidades es un "elemento fundamental" en la pareja.

De la misma manera, el Barómetro aborda los estereotipos en el ámbito laboral y doméstico. En este punto, señala que un 27,2% considera que la investigación y la ciencia son ámbitos más adecuados para hombres, y entre un 36% y un 45% asocia sectores como informática, gestión empresarial o ingenierías mayoritariamente a hombres.

Mientras, en el hogar, revela que el 56,2% afirma que existe reparto igualitario de tareas, pero cuando no se produce, el trabajo recae principalmente en las mujeres (38,5%), frente a un 2,3% que señala que lo hacen los hombres.

EL 83% AFIRMA HABERSE SENTIDO DISCRIMINADO

De la misma manera, el 83% de los jóvenes afirma haberse sentido discriminado en alguna ocasión y los principales motivos señalados son el aspecto físico (35,5%), el género (34,6%) y la edad (24,9%). En este sentido, las mujeres declaran con mayor frecuencia discriminación por razón de género (44,2%) que los hombres por ser hombres (25,4%).

Por otro lado, Fad Juventud ha recordado algunos datos que avanzó el año pasado con motivo del Día Internacional de la Violencia de la Mujer, que se celebra cada 25 de noviembre. Estos revelan que en torno al 11,7% interpreta los celos como prueba de amor (22,9% en jóvenes) y un 20,9% cree que se debe saber dónde está la pareja en todo momento, frente al 31% de jóvenes.

En esta línea, sobre dinámicas de control, el 32% de las mujeres jóvenes afirma que su pareja se ha enfadado por no responder inmediatamente a mensajes o llamadas (17,5% ellos); el 27,3% declara que le han revisado el móvil (17% ellos) y el 26,6% que le han dicho con quién puede o no puede hablar (17,2% ellos).

En el ámbito de la violencia sexual, una de cada cinco mujeres jóvenes afirma haber sido forzada a mantener relaciones sexuales cuando no quería, frente al 8% de los chicos. Entre quienes han sufrido violencia en pareja, el 44% de las mujeres declara haber tenido problemas de salud mental, frente al 19,6% de los hombres, y el 43% haber sufrido culpa o vergüenza, frente al 19% de los chicos.

Respecto a postulados ligados al amor romántico, indica que el 48,4% está de acuerdo con que tener pareja implica una "entrega absoluta" a la otra personas y el 46,8% considera que debería pensarse como un proyecto para toda la vida desde el inicio. Además, un 31% cree que merece saber dónde está su pareja en todo momento, un 22,9% interpreta los celos como prueba de amor y un 20,9% normaliza revisar el móvil de la pareja.

No obstante, el estudio refleja que el 72,1% de los jóvenes considera imprescindible que cada miembro de la pareja mantenga su propio espacio individual.