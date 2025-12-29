Feijóo destaca entre los "fracasos" de Sánchez la migración y proteger a jóvenes, familias y mujeres: "Es insultante"

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, comparece ante los medios de comunicación, en la sede nacional del Partido Popular, a 29 de diciembre de 2025, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha incluido entre los "fracasos" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en este 2025 la migración, la protección de los jóvenes, las familias y las mujeres.

"Es insultante decir al mismo tiempo que España va como una moto, como un cohete, y que los jóvenes necesitan un bono para coger el tren o consumir cultura", ha señalado este lunes Feijóo en su comparecencia en la que ha hecho balance del año 2025.

El líder popular ha destacado que España "necesita seguridad en las fronteras, en las calles, en los hogares, en el futuro" y ha apostado por una inmigración "legal y ordenada": "La ley debe de cumplirse".

En este punto, ha aseverado que el Estado "debe proteger al ciudadano honrado, venga de donde venga y ha incidido en que "a convivencia necesita reglas claras para todos". "Las familias, y especialmente las mujeres, tienen el derecho a salir de casa con tranquilidad y a tener esa misma tranquilidad cuando regresan a su hogar", ha añadido.

Para Feijóo, el Gobierno "mantiene la política migratoria más inhumana, que es la que no existe, la que provoca cada año que sigan perdiendo miles de vidas mientras las mafias se llenan los bolsillos".

"Por si fuera poco, Sánchez ha convertido el reparto de menores migrantes en una herramienta de negociación con el PNV y con Junts. ¿Se puede ser más hipócrita que pedir a los demás que cumplan lo que no exiges a tus socios? ¿Se puede ser más racista que usar esta cuestión como supuesto castigo a las comunidades gobernadas por el Partido Popular?", se ha preguntado.

También ha advertido de que a los jóvenes "se les está arrebatando la esperanza" ya que, en sus palabras, "siete años de sanchismo han acabado con el principio de prosperidad que impulsaba cada generación". "Este Gobierno les ha forzado a que se resignen a vivir peor que sus padres", ha lamentado.

Feijóo ha criticado que Sánchez "ha condenado a una generación de jóvenes a la precariedad vital y a la precariedad emocional" y ha dicho que una de las prioridades más importantes del futuro Gobierno "debe ser dar un horizonte de prosperidad y de certezas a los jóvenes" españoles.

Respecto al "fracaso" de Sánchez con la familias, ha indicado que los españoles "viven peor", destacando que España es el segundo país de la Unión Europea "con mayor porcentaje de niños en riesgo de pobreza o exclusión social, un 34,6%".

"Las rentas reales están estancadas en niveles de 2019. Somos el cuarto país de la Unión con mayor porcentaje de población en riesgo de pobreza o exclusión social, con un 25,8%. 2025 también ha sido el año en el que coger un tren se convierte en una aventura y el Gobierno se niega a devolver las indemnizaciones", ha alertado.

En cuanto al "fracaso" en la protección de las mujeres, Feijóo ha recordado que este año "ha quedado al descubierto sin ningún tipo de discusión que la mayor hipocresía de este Gobierno ha sido su supuesto compromiso con las mujeres".

"Hemos conocido prostitución pagada con dinero público desde el Gobierno, prostitución que no consta si financió las campañas del presidente, todavía no lo ha respondido. Desprotección de las víctimas de maltrato con las pulseras defectuosas, desprotección y ocultación de las denuncias de mujeres acosadas por altos cargos socialistas. Han protegido más a los machistas que a las mujeres", ha zanjado.