Feijóo ante la reforma del artículo 49: "Vale la pena que los grandes partidos en España aparquen sus diferencias"

"Yo quería aprender natación y mí me decían que no valía, que era una retrasada", relata María ante el líder del PP

MADRID, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado este lunes que "vale la pena que los grandes partidos en España aparquen sus diferencias", ante la próxima reforma de la Constitución, pactada con el PSOE, para eliminar el término 'disminuido' y sustituirlo por el concepto 'persona con discapacidad'.

En un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum, Feijóo ha defendido la reforma del artículo 49 de la Constitución como un "compromiso" del Partido Popular que "refuerza" la igualdad, la dignidad y la inclusión de las personas con discapacidad.

"Nosotros pensamos que los políticos nos presentamos a las elecciones con un programa y nuestro objetivo es cumplir el programa electoral. Lo llevamos en nuestro programa electoral", ha abundado Feijóo, para subrayar que "en este momento el programa electoral que se está ejecutando en España mayoritariamente es el programa electoral de Junts, no del PSOE".

Feijóo ha señalado que con esta reforma deberían "mandar un mensaje de cumplimiento estricto de la misma y de acatamiento de la misma". Sin embargo, ha asegurado que en España "los que deciden no acatan la Constitución" sino que "su objetivo es incumplirla".

Tras recordar que esta reforma se acordó en la reunión que mantuvo con Pedro Sánchez en diciembre, ha afirmado que él cree que "vale la pena que los grandes partidos en España aparquen sus diferencias". "Lo sigo pensando, a pesar de los antecedentes y de la realidad vivida actualmente", ha apostillado, para concluir: "ojalá pudiera servir para más ejemplos, pero eso ya, como comprenderán ustedes, no depende de nosotros".

En este sentido, ha afirmado que "la Constitución será mejor a partir de la modificación del artículo 49", pactada por el PP y el PSOE, para eliminar el término 'disminuido' y sustituirlo por la expresión 'persona con discapacidad'.

"Será una Constitución inclusiva, una Constitución respetuosa", ha celebrado el líder del PP en un acto posterior, con miembros de la Fundación Prodis, acompañado por la secretaria general del partido, Cuca Gamarra, y por la vicesecretaria de Igualdad, Conciliación y Política Social del PP, Ana Alós.

Núñez Feijóo ha puesto en valor la labor realizada por la entidad desde su creación hace 20 años, así como la importancia del "consenso" alcanzado para la modificación de la Carta Magna, una modificación "extraordinaria" y "excepcional". "Las personas con discapacidad merecéis figurar conforme a lo correcto en el texto de textos, que es la Constitución", ha subrayado.

UN MARCO "MUY ALENTADOR"

En su intervención, la presidenta de la Fundación Prodis, Soledad Herreros de Tejada, ha afirmado que "hoy es un día de celebración y de enorme alegría, pues es innegable" que la modificación del artículo 49 de la Constitución "sitúa por fin la dignidad de todas las personas, sin distinción, como valor supremo" del ordenamiento jurídico y "establece un marco muy alentador para la aprobación de futuras leyes y medidas en favor de la inclusión real y efectiva de las personas con discapacidad".

En el acto también han participado varios miembros de la Fundación Prodis, como Pablo y María, que han relatado su experiencia personal. Así, Pablo ha explicado que el lenguaje influye en la visión de la realidad y condiciona el pensamiento. "La discapacidad no deja de ser una de nuestras características. Y no por ello nos definen. Ante todo somos personas. Es lo que somos", ha subrayado.

María, por su parte, ha relatado que estas "etiquetas" le han supuesto a lo largo de su vida "muchas trabas". "Yo quería aprender natación y a mí me decían que no valía, que era una retrasada", ha contado, para después defender la eliminación del término 'disminuido' de la Constitución. "Hemos trabajado entre todos para que esta sociedad no nos etiquete, ni que nos digan disminuidos por la calle ni en el colegio ni en ningún sitio", ha zanjado.

Mariano Casado, de Plena Inclusión Madrid, ha afirmado que la modificación del artículo 49 "es un hito sin precedentes". "Hemos estado luchando mucho tiempo por ello, al final se va a conseguir", ha manifestado, al tiempo que se ha mostrado esperanzado en que la aprobación en los próximos días en el Congreso sea por "unanimidad, que sería lo que reflejaría la importancia que tiene esta reforma".