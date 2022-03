Feministas de Madrid critican la marcha de la Comisión 8M: "No se sostiene que lleven demandas contrarias al movimiento"

Cartel de una de las manifestaciones feministas convocadas para este 8M en Madrid - MOVIMIENTO FEMINISTA DE MADRID

Defienden que el feminismo en España "no está roto" porque este "siempre ha sido abolicionista", como aseguran en su lema

MADRID, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Movimiento Feminista de Madrid, formado por diferentes organizaciones de la comunidad, ha presentado este martes su convocatoria oficial para el Día Internacional de la Mujer, que se celebra el próximo 8 de marzo en un acto en el que ha asegurado que el feminismo en España "no está dividido", ni "roto", como se cuestiona al haber dos manifestaciones distintas ese día, pero sí ha denunciado que "no se sostiene" que esa jornada vaya a haber una manifestación en la que se hagan "reivindicaciones contrarias" a la agenda feminista.

Alicia Miyares, portavoz de la Alianza contra el Borrado de las Mujeres, ha asegurado que el movimiento feminista en España "siempre ha sido abolicionista", tal y como recoge el lema elegido por estas asociaciones para su convocatoria, y que, por ellos, no van a permitir "la usurpación con etiqueta feminista" para trasladar "una agenda contraria" a lo que, según ha indicado, defiende el movimiento.

En este sentido, ha explicado que "los tres pilares" de estas reivindicaciones es la prohibición de la prostitución, la de "la práctica del alquiler de vientres", y la eliminación de la identidad y autodeterminación de género.

En este sentido, ha advertido de que personas que defienden "la regulación" de estas medidas y no su erradicación, "pretender usurpar la fecha del 8M" con "una manifestación alternativa a la agenda feminista". "Y es el momento de decir no", ha apuntado Miyares, antes de indicar que las organizaciones del Movimiento Feminista de Madrid "no pueden estar" en una marcha del Día de la Mujer en la que se defienden esas medidas.

DENUNCIAN VIOLENCIA FÍSICA

"Alrededor de los actos centrales del 8M en los últimos años, las reivindicaciones han sido sustituidas por otros intereses y una parte de la agenda feminista ha sido bloqueada y se ha intentado silenciar la voz del abolicionismo incluso con actos violentos", ha declarado Ana de Blas, del Espacio Feminista Radical.

Así, De Blas ha denunciado que "intereses ajenos al feminismo" que buscan "frenar el abolicionismo" les ha llevado a organizarse "de forma independiente, sin tutelas, ni malos tratos", además de "sin bloqueos" y sin "violencia física".

En su intervención, ha narrado como las feministas han sido "expulsadas" de asambleas y del espacio público el propio 8M. En concreto, ha denunciado como el cordón policial ha tenido que protegerlas después de que su pancarta "contra la violencia machista" fuera "rajada" y "pisoteada" y algunas mujeres recibieran "golpes", "puñetazos" y "empujones" para sacarlas de la calzada.

Según ha señalado De Blas, el "fin último" de toda esta "agresividad" es silenciar la agenda feminista , desde las organizaciones, temen que este mensaje pueda "confundir" a la opinión pública, a las jóvenes militantes o a las mujeres que participan en el 8M pero sin pertenecer al movimiento asociativo. En este sentido, ha señalado que "la diferencia" entre las convocatorias de Madrid es "su contenido político", es decir, la "agenda feminista".

SIN APOYOS POLÍTICOS

Precisamente, sobre el apoyo que puedan tener de las formaciones políticas --se prevé que los partidos que forman el Gobierno de coalición acudan a la otra convocatoria-- las organizaciones del Movimiento Feminista de Madrid asegura que no lo esperan.

En este sentido, Miyares ha criticado que formaciones que se declaran feministas luego "vayan detrás" de una pancarta que "claramente en muchos de sus puntos defienden medidas contrarias a la agenda feminista". "Pero no somos nosotras las que tenemos que resolver esa contradicción", ha apuntado la portavoz de la Alianza contra el Borrado de las Mujeres, quien ha llamado a los políticos a analizar esta postura.

Finalmente, en su intervención, la organización ha recordado a sus reivindicaciones son globales, aunque la situación no es la misma en todo el mundo y, en este sentido, ha señalado que no olvidan a las mujeres afganas, ni tampoco a las ucranianas. "Feminismo es internacionalismo", ha apuntado Miralles, quien ha recordado que existen canales de solidaridad dentro del movimiento".